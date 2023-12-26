В «Титановой долине» построят новые корпуса для самолетов «Ладога» и «Байкал»

26 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

В «Титановой долине» к концу 2024 года построят еще один многофункциональный корпус Фото: Илья Московец © URA.RU В ближайшие 3-4 года на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» появятся еще три корпуса, где Уральский завод гражданской авиации (УзГА) будет собирать региональные самолеты «Ладога» и «Байкал». Об этом URA.RU рассказал директор дивизиона «Самолеты» УзГА Никита Ляпилин. «В перспективе у нас еще года на четыре стройки. В декабре 2024 года сдаем в эксплуатацию многофункциональный производственный корпус под сборку самолетов „Ладога“ и „Байкал“, впереди строительство еще двух корпусов. Если все будет хорошо с финансированием, то ориентировочно в 2027—2028 году должны будем завершить строительство и выходить на серийный выпуск самолетов», — рассказал Ляпилин. На «Уктусе» уже построили порядка 20 тысяч квадратных метров дополнительных площадей для УзГА, в планах — еще столько же. В этом году на площадке запустили в эксплуатацию корпус для инженерно-технических служб — трехэтажное здание, на первом этаже которого располагается склад, а на втором и третьем — офисные помещения. А также трехэтажный универсальный производственный корпус, где будут собирать самолеты из композитных материалов, и ангар для сборки. «Региональная авиация очень востребована, поэтому задача — в короткие сроки выйти в серийное производство. Опытную серию по самолетам „Байкал“ планируем запускать с 2024 года, в серийное производство самолеты пойдут с 2026 года. „Ладога“ — ориентировочно 2026—2027 год», — добавил Ляпилин. В планах у УзГА делать по 25-30 самолетов в год. По словам генерального директора «Титановой долины» Андрея Антипова, общий объем денежных заимствований на строительство корпусов для ключевого резидента оценивается на уровне 2 млрд рублей. После завершения строительства объекты передают УзГА в аренду, окупиться они должны в ближайшие годы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшие 3-4 года на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» появятся еще три корпуса, где Уральский завод гражданской авиации (УзГА) будет собирать региональные самолеты «Ладога» и «Байкал». Об этом URA.RU рассказал директор дивизиона «Самолеты» УзГА Никита Ляпилин. «В перспективе у нас еще года на четыре стройки. В декабре 2024 года сдаем в эксплуатацию многофункциональный производственный корпус под сборку самолетов „Ладога“ и „Байкал“, впереди строительство еще двух корпусов. Если все будет хорошо с финансированием, то ориентировочно в 2027—2028 году должны будем завершить строительство и выходить на серийный выпуск самолетов», — рассказал Ляпилин. На «Уктусе» уже построили порядка 20 тысяч квадратных метров дополнительных площадей для УзГА, в планах — еще столько же. В этом году на площадке запустили в эксплуатацию корпус для инженерно-технических служб — трехэтажное здание, на первом этаже которого располагается склад, а на втором и третьем — офисные помещения. А также трехэтажный универсальный производственный корпус, где будут собирать самолеты из композитных материалов, и ангар для сборки. «Региональная авиация очень востребована, поэтому задача — в короткие сроки выйти в серийное производство. Опытную серию по самолетам „Байкал“ планируем запускать с 2024 года, в серийное производство самолеты пойдут с 2026 года. „Ладога“ — ориентировочно 2026—2027 год», — добавил Ляпилин. В планах у УзГА делать по 25-30 самолетов в год. По словам генерального директора «Титановой долины» Андрея Антипова, общий объем денежных заимствований на строительство корпусов для ключевого резидента оценивается на уровне 2 млрд рублей. После завершения строительства объекты передают УзГА в аренду, окупиться они должны в ближайшие годы.