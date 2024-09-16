В школе Челябинска отрицают конфликт между нападавшим и детьми. Видео

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Нападение в школе. Челябинск
Нападению мальчика не предшествовал конфликт со сверстниками, сообщило руководство школы Фото:
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Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

В филиале №3 коррекционной школы №68 Челябинска отрицают наличие конфликта между подростком и детьми, на которых он напал 16 сентября с молотком и ножом. Как сообщил URA.RU замдиректора по безопасности.

«Нет, не было конфликта», — заявил URA.RU представитель школы. Он отметил, что ни у кого нет подробностей и подтвержденной информации по произошедшему утром 16 сентября.

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Что известно о нападении на школу №68 в Челябинске и пострадавших. Фото, видео

Подросток 13 лет пришел в школу с муляжом пистолета, ножом и молотком утром 16 сентября. Звонок вызова раздался в полицейском участке в 9:20. В школу незамедлительно выехали сотрудники Росгвардии.

Сейчас официально известно о четырех пострадавших, среди которых три семиклассника и учитель химии. Одну из девочек с переломом черепа пришлось экстренно оперировать, другую — после дообследования. Состояние каждого из пострадавших стабильно, все госпитализированы. В онлайн-трансляции URA.RU следит за развитием событий в режиме реального времени.

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В филиале №3 коррекционной школы №68 Челябинска отрицают наличие конфликта между подростком и детьми, на которых он напал 16 сентября с молотком и ножом. Как сообщил URA.RU замдиректора по безопасности. «Нет, не было конфликта», — заявил URA.RU представитель школы. Он отметил, что ни у кого нет подробностей и подтвержденной информации по произошедшему утром 16 сентября. Подросток 13 лет пришел в школу с муляжом пистолета, ножом и молотком утром 16 сентября. Звонок вызова раздался в полицейском участке в 9:20. В школу незамедлительно выехали сотрудники Росгвардии. Сейчас официально известно о четырех пострадавших, среди которых три семиклассника и учитель химии. Одну из девочек с переломом черепа пришлось экстренно оперировать, другую — после дообследования. Состояние каждого из пострадавших стабильно, все госпитализированы. В онлайн-трансляции URA.RU следит за развитием событий в режиме реального времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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