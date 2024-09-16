В школе Челябинска отрицают конфликт между нападавшим и детьми. Видео

16 сентября 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

В филиале №3 коррекционной школы №68 Челябинска отрицают наличие конфликта между подростком и детьми, на которых он напал 16 сентября с молотком и ножом. Как сообщил URA.RU замдиректора по безопасности. «Нет, не было конфликта», — заявил URA.RU представитель школы. Он отметил, что ни у кого нет подробностей и подтвержденной информации по произошедшему утром 16 сентября. Подросток 13 лет пришел в школу с муляжом пистолета, ножом и молотком утром 16 сентября. Звонок вызова раздался в полицейском участке в 9:20. В школу незамедлительно выехали сотрудники Росгвардии. Сейчас официально известно о четырех пострадавших, среди которых три семиклассника и учитель химии. Одну из девочек с переломом черепа пришлось экстренно оперировать, другую — после дообследования. Состояние каждого из пострадавших стабильно, все госпитализированы. В онлайн-трансляции URA.RU следит за развитием событий в режиме реального времени.