Озвучены сроки подключения домов Екатеринбурга к теплу

Подключение жилых домов и соцобъектов Екатеринбурга к теплу пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября, рассказал в ходе брифинга, транслировавшегося на официальном портале города, вице-мэр Владимир Гейко.
«Подключение к отопительному сезону занимает две недели. Все будет проходить в штатном режиме. Возможность подключения отопления в центральной зоне 100%. Первый этап занимает неделю», — заявил Владимир Гейко.
Вице-мэр напомнил, что с 16 сентября к теплу начали подключать детские сады, школы, больницы. Далее службы перейдут к жилым домам. Для этого собственники объектов должны подать заявки о технической и финансовой возможности для подключения.
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