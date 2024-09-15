15 сентября 2024

Озвучены сроки подключения домов Екатеринбурга к теплу

Вице-мэр Гейко: подключать к теплу Екатеринбург будут в два этапа
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый этап отопительного сезона пройдет с 16 по 22 сентября
Первый этап отопительного сезона пройдет с 16 по 22 сентября Фото:

Подключение жилых домов и соцобъектов Екатеринбурга к теплу пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября, рассказал в ходе брифинга, транслировавшегося на официальном портале города, вице-мэр Владимир Гейко.  

«Подключение к отопительному сезону занимает две недели. Все будет проходить в штатном режиме. Возможность подключения отопления в центральной зоне 100%. Первый этап занимает неделю», — заявил Владимир Гейко.

Вице-мэр напомнил, что с 16 сентября к теплу начали подключать детские сады, школы, больницы. Далее службы перейдут к жилым домам. Для этого собственники объектов должны подать заявки о технической и финансовой возможности для подключения.

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Подключение жилых домов и соцобъектов Екатеринбурга к теплу пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября, рассказал в ходе брифинга, транслировавшегося на официальном портале города, вице-мэр Владимир Гейко.   «Подключение к отопительному сезону занимает две недели. Все будет проходить в штатном режиме. Возможность подключения отопления в центральной зоне 100%. Первый этап занимает неделю», — заявил Владимир Гейко. Вице-мэр напомнил, что с 16 сентября к теплу начали подключать детские сады, школы, больницы. Далее службы перейдут к жилым домам. Для этого собственники объектов должны подать заявки о технической и финансовой возможности для подключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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