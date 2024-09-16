Челябинский педагог, защитившая учеников, рассказала о нападении

16 сентября 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Нападение произошло в школе в Ленинском районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске Учительница химии Нина Шошина, защитившая учеников 16 сентября при нападении школьника с молотком в челябинской школе № 68, рассказала о нападении. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Его не было в школе, он пришел за пять минут до окончания урока и начал кричать и набрасываться. Это быстро все, мгновенно произошло. Я соскочила на защиту мальчика, дети кинулись меня защищать. В общем, все пострадали», — сообщила Шошина. Инцидент произошел утром 16 сентября в филиале № 3 челябинской школы № 68. Мальчик пришел в школу с молотком и ножом и напал на других учеников. В результате пострадал сам нападавший, еще трое учеников и учительница химии Нина Шошина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учительница химии Нина Шошина, защитившая учеников 16 сентября при нападении школьника с молотком в челябинской школе № 68, рассказала о нападении. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Его не было в школе, он пришел за пять минут до окончания урока и начал кричать и набрасываться. Это быстро все, мгновенно произошло. Я соскочила на защиту мальчика, дети кинулись меня защищать. В общем, все пострадали», — сообщила Шошина. Инцидент произошел утром 16 сентября в филиале № 3 челябинской школы № 68. Мальчик пришел в школу с молотком и ножом и напал на других учеников. В результате пострадал сам нападавший, еще трое учеников и учительница химии Нина Шошина.