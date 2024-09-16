Челябинский педагог, защитившая учеников, рассказала о нападении

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Нападение в школе. Челябинск
Нападение произошло в школе в Ленинском районе Челябинска Фото:
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Учительница химии Нина Шошина, защитившая учеников 16 сентября при нападении школьника с молотком в челябинской школе № 68, рассказала о нападении. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Его не было в школе, он пришел за пять минут до окончания урока и начал кричать и набрасываться. Это быстро все, мгновенно произошло. Я соскочила на защиту мальчика, дети кинулись меня защищать. В общем, все пострадали», — сообщила Шошина.

Инцидент произошел утром 16 сентября в филиале № 3 челябинской школы № 68. Мальчик пришел в школу с молотком и ножом и напал на других учеников. В результате пострадал сам нападавший, еще трое учеников и учительница химии Нина Шошина.

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Учительница химии Нина Шошина, защитившая учеников 16 сентября при нападении школьника с молотком в челябинской школе № 68, рассказала о нападении. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Его не было в школе, он пришел за пять минут до окончания урока и начал кричать и набрасываться. Это быстро все, мгновенно произошло. Я соскочила на защиту мальчика, дети кинулись меня защищать. В общем, все пострадали», — сообщила Шошина. Инцидент произошел утром 16 сентября в филиале № 3 челябинской школы № 68. Мальчик пришел в школу с молотком и ножом и напал на других учеников. В результате пострадал сам нападавший, еще трое учеников и учительница химии Нина Шошина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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