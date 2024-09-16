Челябинский педагог, защитившая учеников, рассказала о нападении

Учительница химии Нина Шошина, защитившая учеников 16 сентября при нападении школьника с молотком в челябинской школе № 68, рассказала о нападении. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Его не было в школе, он пришел за пять минут до окончания урока и начал кричать и набрасываться. Это быстро все, мгновенно произошло. Я соскочила на защиту мальчика, дети кинулись меня защищать. В общем, все пострадали», — сообщила Шошина.
Инцидент произошел утром 16 сентября в филиале № 3 челябинской школы № 68. Мальчик пришел в школу с молотком и ножом и напал на других учеников. В результате пострадал сам нападавший, еще трое учеников и учительница химии Нина Шошина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!