15 сентября 2024
14 сентября 2024

На центральных улицах Тюмени запретят парковать машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят обращать внимание на знаки
Водителей просят обращать внимание на знаки Фото:

В Тюмени с 3 октября запретят парковать автомобили в районе улиц Республики, Кирова, Советской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В целях совершенствования дорожного движения на улично-дорожной сети города Тюмени с 3 октября вводятся ограничения по остановке и стоянке транспортных средств с установкой дорожных знаков 3.27 „Остановка запрещена“, 8.24 „Работает эвакуатор“», — указано в сообщении пресс-службе. Водителей просят обращаться внимание на знаки.

Парковка будет запрещена:

  • на Республики, 252;
  • на Республики проезд к домам №56, 58;
  • на Кирова в районе перекрестка с Хохрякова;
  • на Советской в районе перекрестка с 8 Марта;
  • на Советской в районе Водопроводной;
  • на Орджоникидзе в районе Хохрякова;
  • на Котельщиков в районе Максима Горького.

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В Тюмени с 3 октября запретят парковать автомобили в районе улиц Республики, Кирова, Советской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В целях совершенствования дорожного движения на улично-дорожной сети города Тюмени с 3 октября вводятся ограничения по остановке и стоянке транспортных средств с установкой дорожных знаков 3.27 „Остановка запрещена“, 8.24 „Работает эвакуатор“», — указано в сообщении пресс-службе. Водителей просят обращаться внимание на знаки. Парковка будет запрещена:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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