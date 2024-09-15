На центральных улицах Тюмени запретят парковать машины

Водителей просят обращать внимание на знаки
В Тюмени с 3 октября запретят парковать автомобили в районе улиц Республики, Кирова, Советской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В целях совершенствования дорожного движения на улично-дорожной сети города Тюмени с 3 октября вводятся ограничения по остановке и стоянке транспортных средств с установкой дорожных знаков 3.27 „Остановка запрещена“, 8.24 „Работает эвакуатор“», — указано в сообщении пресс-службе. Водителей просят обращаться внимание на знаки.
Парковка будет запрещена:
- на Республики, 252;
- на Республики проезд к домам №56, 58;
- на Кирова в районе перекрестка с Хохрякова;
- на Советской в районе перекрестка с 8 Марта;
- на Советской в районе Водопроводной;
- на Орджоникидзе в районе Хохрякова;
- на Котельщиков в районе Максима Горького.
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