Челябинские цены на машиноместа стали самыми высокими в стране

В Челябинской области стоимость покупки машиноместа оказалась самой высокой в РФ. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость», объект можно приобрести за 1,7 млн рублей.
«Самые высокие цены на машиноместа в сентябре оказались в Челябинской (1,7 млн рублей), Иркутской областях (1,6 млн рублей) и в Красноярском крае (1,5 млн рублей). В сегменте продажи машиномест в среднем по России предложение выросло на 10% за год и на 4% — за месяц», — заявили в офисе «Авито».
При этом покупка объекта в Свердловской области потребует 1,25 млн рублей. Арендовать машиноместо площадью в 17 кв метров в челябинском регионе можно за семь тысяч рублей. Дороже в Крыму, Иркутской, Пензенской и Кемеровской (по восемь тысяч) и Московской (девять тысяч рублей) областях.
Приобрести 20-метровый гараж в регионе можно за 300 тысяч рублей. Его аренда обойдется в пять тысяч рублей в месяц. В Архангельской области покупка обойдется в 650 тысяч рублей, а в Московской — в 700 тысяч. В Свердловской области гаражи продаются по 344 тысячи рублей, но аренда высокая — 7,5 тысяч. Дороже только в Красноярском крае, где снять гараж встанет в 10 тысяч рублей за месяц.
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