Сельчане остались без средств сообщения со столицей ЯНАО и подготовили обращение Артюхову

В поселке Новый Порт (ЯНАО) по техническим причинам отменили единственный рейс А-145 на теплоход, следующий до Салехарда. Ситуация с транспортной изоляцией стала причиной для обращения жителя поселка Евгения Утеева к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. По мнению ямальца, сложности с транспортным сообщением наблюдаются в Новом Порту постоянно и потому в изолированном поселке никто не захочет жить. О проблеме северянин написал в telegram-канале «Обращения ЯНАО».
«Возможно ли обратить внимание на воздушное и речное сообщение между городом Салехардом и поселком Новый Порт? Шестнадцатого сентября теплоход отменен без объяснения причин. Дополнительный рейс только при наличии 22 пассажиров. Постоянная лотерея „улетишь — не улетишь“ вообще никак не способствует развитию региона», — пишет Евгений Утеев губернатору округа Дмитрию Артюхову.
По словам жителя поселка Новый Порт, пассажиропоток небольшой, но достать билеты все равно сложно. «В кассе билетов не будет с вероятностью 90%. Улетят один-два человека на подсадку. Рейсовый вертолет — в понедельник и в среду. Теплоход по понедельникам. Никакого смысла нет надеяться на него», — пишет Утеев.
По мнению автора обращения, из-за проблем с транспортом никто в поселок не поедет на постоянное проживание. Особенно трудно тем, кто нуждается в срочном вылете.
«Те, кто все же по неотложным делам решаются вылететь, и, если, не дай Бог, нужно в больницу, назад вернуться в Новый Порт — это еще та затея. Приходишь в понедельник с утра с детьми: нет билетов. На подсадку на два места — 10 человек. Возвращаешься в гостиницу до среды, соответственно, тебя ждут затраты. По всем статьям — самые „северные“ расходы. А в среду…ты снова не улетаешь… Люди бы летали чаще, но нет никакого ощущения стабильности, что вернешься в срок в Новый Порт», — сообщает автор.
Агентство URA.RU обратилось в окружной департамент транспорта с просьбой прокомментировать обращение ямальца. Как сообщили в ведомстве, рейс А-145 на теплоход отменили по техническим причинам девятого и 16 сентября. «Проводятся ремонтные работы судна. По скоплению пассажиров девятого сентября выполнено два дополнительных рейса вертолетами. Также поступил список пассажиров в Новый Порт 16 сентября, рассматривается возможность организации допрейса», — объяснили в департаменте.
В ведомстве также подтвердили, что дополнительные рейсы выполняются по мере скопления пассажиров. «Но в периоды высокого спроса или в случае отмены водного транспорта действительно может скапливаться немалая очередь. В связи с чем мы всегда рекомендуем пассажирам приобретать авиабилеты заблаговременно, чтобы избежать подобных ситуаций», — предупредили авторы ответа.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямала требуют наладить стабильные перевозки на междугородних маршрутах между Новым Уренгоем и Надымом. О проблеме нехватки автобусного транспорта, способного осуществлять перевозки в арктические морозы, они заявили на странице губернатора Ямала в VK.
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