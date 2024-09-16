«Единая Россия» обновляет состав фракции в Госдуме

В состав фракции «Единой России» в Госдуме включены: Виктория Абрамченко на должность вице-спикера ГД, Николай Шульгинов и Олег Матыцин — на должности председателей комитета по энергетике и комитета по физкультуре и спорту соответственно. Об этом сообщили в официальном канале партии.
«Фракция Единой России единогласно поддержала включение в состав фракции Виктории Абрамченко, Олега Матыцина и Николая Шульгинова <...> Они победили на довыборах в Госдуму», — сообщили в официальном telegram-канале партии. Там добавили, что Абрамченко и Матыцин были выдвинуты от партии, а Шульгинов ею поддержан.
Также в канале сообщили, что на пост нового председателя комитета по просвещению «Единой Россией» была предложена кандидатура Ирины Белых, а на место председателя по культуре — Ольга Казакова. Там отметили, что решения были приняты по итогам собрания фракции с врио секретаря Генсовета партии Владимиром Якушевым.
Ранее стало известно, что депутатский корпус «Единой России», который избирался в 2024 году, обновился на 87%. Якушев заявил, что такой результат доказывает важнейшую роль обновления.
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