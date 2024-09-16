«Единая Россия» обновляет состав фракции в Госдуме

ЕР выдвинула Абрамченко на должность вице-спикера Госдумы
© Служба новостей «URA.RU»
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"Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Виктории Абрамченко на должность вице-спикера ГД
"Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Виктории Абрамченко на должность вице-спикера ГД Фото:

В состав фракции «Единой России» в Госдуме включены: Виктория Абрамченко на должность вице-спикера ГД, Николай Шульгинов и Олег Матыцин — на должности председателей комитета по энергетике и комитета по физкультуре и спорту соответственно. Об этом сообщили в официальном канале партии.

«Фракция Единой России единогласно поддержала включение в состав фракции Виктории Абрамченко, Олега Матыцина и Николая Шульгинова <...> Они победили на довыборах в Госдуму», — сообщили в официальном telegram-канале партии. Там добавили, что Абрамченко и Матыцин были выдвинуты от партии, а Шульгинов ею поддержан. 

Также в канале сообщили, что на пост нового председателя комитета по просвещению «Единой Россией» была предложена кандидатура Ирины Белых, а на место председателя по культуре — Ольга Казакова. Там отметили, что решения были приняты по итогам собрания фракции с врио секретаря Генсовета партии Владимиром Якушевым.

Ранее стало известно, что депутатский корпус «Единой России», который избирался в 2024 году, обновился на 87%. Якушев заявил, что такой результат доказывает важнейшую роль обновления. 

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В состав фракции «Единой России» в Госдуме включены: Виктория Абрамченко на должность вице-спикера ГД, Николай Шульгинов и Олег Матыцин — на должности председателей комитета по энергетике и комитета по физкультуре и спорту соответственно. Об этом сообщили в официальном канале партии. «Фракция Единой России единогласно поддержала включение в состав фракции Виктории Абрамченко, Олега Матыцина и Николая Шульгинова <...> Они победили на довыборах в Госдуму», — сообщили в официальном telegram-канале партии. Там добавили, что Абрамченко и Матыцин были выдвинуты от партии, а Шульгинов ею поддержан.  Также в канале сообщили, что на пост нового председателя комитета по просвещению «Единой Россией» была предложена кандидатура Ирины Белых, а на место председателя по культуре — Ольга Казакова. Там отметили, что решения были приняты по итогам собрания фракции с врио секретаря Генсовета партии Владимиром Якушевым. Ранее стало известно, что депутатский корпус «Единой России», который избирался в 2024 году, обновился на 87%. Якушев заявил, что такой результат доказывает важнейшую роль обновления. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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