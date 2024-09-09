«Единая Россия» беспрецедентно обновила состав депутатов на выборах-2024

Якушев: состав депутатов обновился на 87%
Депутатский корпус «Единой России, который избирался в 2024 году, обновился на 87%. Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев дал оценку этому показателю на пресс-конференции ТАСС.
«Это очень высокий показатель. И это доказывает, что обновление — это одна из важнейших задач. Мы будем этот показатель постоянно мониторить и держать на контроле», — заявил Якушев.
Для сравнения, на выборах 2023 года состав единороссов в думах обновился примерно на 50%. На конференции Якушев также рассказал о победе ЕР в электорально сложных регионах.
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