«Единая Россия» беспрецедентно обновила состав депутатов на выборах-2024

Депутатский корпус ЕР обновился на 87% по итогам выборов-2024
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев: состав депутатов обновился на 87%
Якушев: состав депутатов обновился на 87% Фото:

Депутатский корпус «Единой России, который избирался в 2024 году, обновился на 87%. Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев дал оценку этому показателю на пресс-конференции ТАСС.

«Это очень высокий показатель. И это доказывает, что обновление — это одна из важнейших задач. Мы будем этот показатель постоянно мониторить и держать на контроле», — заявил Якушев.

Для сравнения, на выборах 2023 года состав единороссов в думах обновился примерно на 50%. На конференции Якушев также рассказал о победе ЕР в электорально сложных регионах.

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Депутатский корпус «Единой России, который избирался в 2024 году, обновился на 87%. Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев дал оценку этому показателю на пресс-конференции ТАСС. «Это очень высокий показатель. И это доказывает, что обновление — это одна из важнейших задач. Мы будем этот показатель постоянно мониторить и держать на контроле», — заявил Якушев. Для сравнения, на выборах 2023 года состав единороссов в думах обновился примерно на 50%. На конференции Якушев также рассказал о победе ЕР в электорально сложных регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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