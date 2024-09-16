Правительство одобрило повышение штрафов для некоторых водителей

Правительство одобрило повышение штрафов до 5 тысяч за повторную езду без ОСАГО

За езду без ОСАГО хотят поднять штрафы до пяти тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство России поддержало законопроект о повышении штрафов за повторную езду без полиса ОСАГО. Документ готовят к внесению в Госдуму.

Речь идет о повышении штрафов с трех до пяти тысяч рублей. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — цитирует ТАСС текст отзыва. Уточняется, что концепция проекта защищает права потерпевших и возмещения вреда.

Со 2 марта 2024 года автомобилисты могут купить короткие страховые полисы ОСАГО, на срок от одного дня до трех месяцев. По данным Центробанка РФ, средняя цена короткого полиса составляет около семи тысяч рублей.