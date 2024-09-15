Гости TNF в Тюмени пришли с аксессуарами стоимостью до полумиллиона рублей

Дамы выгуляли на форуме свои люксовые аксессуары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени стартовал промышленно-энергетический форум, среди гостей — политическая элита и представители бизнеса. В первый день открытия, дамы, пришедшие на мероприятие, были замечены с дорогими люксовыми аксессуарами, стоимость которых доходит до полумиллиона рублей. Самые приметные из них — в подборке URA.RU.

На общем фоне выделялись объемные сумки Louis Vuitton, стоимость которых начинается от 280 тысяч рублей и доходит до полумиллиона за оригинальную вещь. Сразу несколько дам были замечены с сумками этого бренда.

Депутат Тюменской областной думы Наталья Шевчик пришла на форум TNF с сумочкой, очень похожей на модель люксового бренда Celine. На официальном сайте цена этой модели начинается от 493 000 рублей.

Среди любимых брендов гостей форума — аксессуары марки Michael Kors. Сразу несколько дам держали в руках сумочки это фирмы. Ориентировочная стоимость — от 20 000 рублей.

Следующие брендовые сумки в цене гораздо скромнее предыдущих. Так, стоимость сумки марки Love Moschino — 17 880 рублей. В этой же ценовой категории были замечены аксессуары бренда Liu Jo.