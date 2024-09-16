СК опубликовал видео из квартиры челябинца, напавшего на одноклассников

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Нападение в школе. Челябинск
По месту жительства подростка провели следственные мероприятия Фото:
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Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Пресс-служба СКР по Челябинской области поделилась кадрами из квартиры челябинского подростка, напавшего на одноклассников с ножом и молотком. На кадрах проводятся следственные мероприятия.

На кадрах сотрудники работают в комнате подростка. Осматривают его вещи. Не исключено, что в его комнате найдутся подсказки, которые помогут следователям понять причину его поступка.

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Что известно о челябинском подростке, устроившем бойню в школе

Подросток напал на одноклассников утром 16 сентября. С собой в школу он принес молоток, нож и пластмассовый пистолет. Одной из одноклассниц он нанес удар молотком, другую — порезал ножом. Учительница встала на защиту детей и также получила травмы.

Сейчас подросток вместе с родителями находится в отделе. Пока он не может пояснить мотивов нападения. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

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Пресс-служба СКР по Челябинской области поделилась кадрами из квартиры челябинского подростка, напавшего на одноклассников с ножом и молотком. На кадрах проводятся следственные мероприятия. На кадрах сотрудники работают в комнате подростка. Осматривают его вещи. Не исключено, что в его комнате найдутся подсказки, которые помогут следователям понять причину его поступка. Подросток напал на одноклассников утром 16 сентября. С собой в школу он принес молоток, нож и пластмассовый пистолет. Одной из одноклассниц он нанес удар молотком, другую — порезал ножом. Учительница встала на защиту детей и также получила травмы. Сейчас подросток вместе с родителями находится в отделе. Пока он не может пояснить мотивов нападения. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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