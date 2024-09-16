Происшествия СК опубликовал видео из квартиры челябинца, напавшего на одноклассников 16 сентября 2024 в 16:46 Размер текста - 17 + По месту жительства подростка провели следственные мероприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске Пресс-служба СКР по Челябинской области поделилась кадрами из квартиры челябинского подростка, напавшего на одноклассников с ножом и молотком. На кадрах проводятся следственные мероприятия. На кадрах сотрудники работают в комнате подростка. Осматривают его вещи. Не исключено, что в его комнате найдутся подсказки, которые помогут следователям понять причину его поступка. Новость по теме Что известно о челябинском подростке, устроившем бойню в школе Подросток напал на одноклассников утром 16 сентября. С собой в школу он принес молоток, нож и пластмассовый пистолет. Одной из одноклассниц он нанес удар молотком, другую — порезал ножом. Учительница встала на защиту детей и также получила травмы. Сейчас подросток вместе с родителями находится в отделе. Пока он не может пояснить мотивов нападения. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пресс-служба СКР по Челябинской области поделилась кадрами из квартиры челябинского подростка, напавшего на одноклассников с ножом и молотком. На кадрах проводятся следственные мероприятия. На кадрах сотрудники работают в комнате подростка. Осматривают его вещи. Не исключено, что в его комнате найдутся подсказки, которые помогут следователям понять причину его поступка. Подросток напал на одноклассников утром 16 сентября. С собой в школу он принес молоток, нож и пластмассовый пистолет. Одной из одноклассниц он нанес удар молотком, другую — порезал ножом. Учительница встала на защиту детей и также получила травмы. Сейчас подросток вместе с родителями находится в отделе. Пока он не может пояснить мотивов нападения. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям