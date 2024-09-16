СК опубликовал видео из квартиры челябинца, напавшего на одноклассников

Пресс-служба СКР по Челябинской области поделилась кадрами из квартиры челябинского подростка, напавшего на одноклассников с ножом и молотком. На кадрах проводятся следственные мероприятия.
На кадрах сотрудники работают в комнате подростка. Осматривают его вещи. Не исключено, что в его комнате найдутся подсказки, которые помогут следователям понять причину его поступка.
Подросток напал на одноклассников утром 16 сентября. С собой в школу он принес молоток, нож и пластмассовый пистолет. Одной из одноклассниц он нанес удар молотком, другую — порезал ножом. Учительница встала на защиту детей и также получила травмы.
Сейчас подросток вместе с родителями находится в отделе. Пока он не может пояснить мотивов нападения. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
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