Что известно о челябинском подростке, устроившем бойню в школе

Челябинский подросток, напавший на одноклассников в школе, был нелюдим

16 сентября 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Подросток пришел в школу с ножом и молотком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске Утром 16 сентября ученик коррекционного класса школы № 68 Челябинска Роман Г. совершил нападение на одноклассников. Он избивал их молотком и ножом. Что известно о нападавшем и что привело к нападению — в материале URA.RU. Семья школьника Роман Г. воспитывается в полной семье: у него есть мама, папа, старшая сестра. Живут в Ленинском районе Челябинска, неподалеку от школы, где и произошло нападение. Соседи характеризует семью положительно. При этом подростка называют нелюдимым. Во дворе его почти не видели. Подготовка к нападению За 20 минут до нападения подросток выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» несколько странных постов. В одном из них он пытался рассуждать о нацизме, свободе слова и школе, которая «делает людей рабами». Вторым постом он превозносил RNBWN. RNBWM — организация некого «Антона Мишанина», рассчитанная на подростков, имеющих проблемы с учебой и сверстниками. В отличие от «Синего кита», где несовершеннолетних по мере выполнения заданий доводят до самоубийства, предлагаемый «Мишаниным» или теми, кто скрывается под этим ником квест «Красный дельфин» предполагает выплеснуть агрессию вовне — его участникам предлагаются инструкции по вандализму, подрывам, поджогам, нападениям и, в итоге, самоубийству. То есть, подросток уже знал, чем закончится нападение. Но довести свой замысел до конца не сумел. Мотивы нападения Пока мотивы школьника, которые толкнули его на нападение, достоверно неизвестны. Предварительно, он пока не давал никаких показаний. При этом в СМИ просочилась информация, что незадолго до нападения над ним издевались одноклассники. Якобы, одна из пострадавших одноклассниц измазала его косметикой перед всем классом. Другая версия также сводится к мести — якобы он решил поквитаться с обидчиками. Фото напавшего на одноклассников Романа Г. telegram-канал BAZA Фото: А при чем здесь «Крокус»? Новость по теме На психику челябинца, напавшего на одноклассников, повлиял теракт в «Крокусе» По данным источника URA.RU, подросток привлек внимание правоохранителей из-за интереса к радикальным темам. С ними школьник начался знакомиться после теракта в «Крокус Сити Холл». На фоне произошедшего у него обострилось психическое заболевание. Врачам пришлось направить его в психдиспансер. Среди потерпевших две девочки, мальчик и учитель. Школьницы находятся в тяжелом состоянии, им необходима операция. Одну из них Роман ударил молотком, другую — ножом. Напавший же задержан, с ним работают следователи. Информация о ЧП в школе дошла до Кремля. Там выразили уверенность, что что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 16 сентября ученик коррекционного класса школы № 68 Челябинска Роман Г. совершил нападение на одноклассников. Он избивал их молотком и ножом. Что известно о нападавшем и что привело к нападению — в материале URA.RU. Роман Г. воспитывается в полной семье: у него есть мама, папа, старшая сестра. Живут в Ленинском районе Челябинска, неподалеку от школы, где и произошло нападение. Соседи характеризует семью положительно. При этом подростка называют нелюдимым. Во дворе его почти не видели. За 20 минут до нападения подросток выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» несколько странных постов. В одном из них он пытался рассуждать о нацизме, свободе слова и школе, которая «делает людей рабами». Вторым постом он превозносил RNBWN. То есть, подросток уже знал, чем закончится нападение. Но довести свой замысел до конца не сумел. Пока мотивы школьника, которые толкнули его на нападение, достоверно неизвестны. Предварительно, он пока не давал никаких показаний. При этом в СМИ просочилась информация, что незадолго до нападения над ним издевались одноклассники. Якобы, одна из пострадавших одноклассниц измазала его косметикой перед всем классом. Другая версия также сводится к мести — якобы он решил поквитаться с обидчиками. По данным источника URA.RU, подросток привлек внимание правоохранителей из-за интереса к радикальным темам. С ними школьник начался знакомиться после теракта в «Крокус Сити Холл». На фоне произошедшего у него обострилось психическое заболевание. Врачам пришлось направить его в психдиспансер. Среди потерпевших две девочки, мальчик и учитель. Школьницы находятся в тяжелом состоянии, им необходима операция. Одну из них Роман ударил молотком, другую — ножом. Напавший же задержан, с ним работают следователи. Информация о ЧП в школе дошла до Кремля. Там выразили уверенность, что что правоохранительные органы разберутся в ситуации.