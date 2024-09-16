Челябинский подросток рассказал, как напал с оружием на одноклассников. Видео

Челябинский подросток при нападении на одноклассников целился им в голову
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Нападение в школе. Челябинск
Школьника привезли в школу, чтобы он рассказал, как пытался убить одноклассников Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Ученик коррекционного класса школы №68 Челябинска Роман Г. рассказал, как напал с оружием на одноклассников. По его словам, при себе у него было два молотка, нож и пистолет, которым он воспользовался, забежав в класс.

«Посмотрел, есть ли там (в кабинете) дети. Пошел в туалет, переоделся, взял молотки, нож и пистолет. Музыку на колонке включил и побеждал на биологию. Забежал, у доски выстрелил. Потом начал бить», — рассказал подросток на видео, опубликованном telegram-каналом «112».

По его словам, он старался целиться в голову. После же выбежал в коридор и попытался покончить с собой. Но на шум вышел учитель истории. Тогда подросток сбежал в туалет.

Судя по его словам, он пытался провести нападение в прямом эфире. Хотел прославиться, чтобы люди посмотрели на него.

Нападение произошло утром 16 сентября. Роман пронес в школу молоток, нож и пистолет. Забежав в класс, он начал избивать одноклассников. От рук подростка пострадала и учительница. Сейчас двое из пострадавших прооперированы. В школе и по месту жительства школьника проводятся следственные действия.

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Ученик коррекционного класса школы №68 Челябинска Роман Г. рассказал, как напал с оружием на одноклассников. По его словам, при себе у него было два молотка, нож и пистолет, которым он воспользовался, забежав в класс. «Посмотрел, есть ли там (в кабинете) дети. Пошел в туалет, переоделся, взял молотки, нож и пистолет. Музыку на колонке включил и побеждал на биологию. Забежал, у доски выстрелил. Потом начал бить», — рассказал подросток на видео, опубликованном telegram-каналом «112». По его словам, он старался целиться в голову. После же выбежал в коридор и попытался покончить с собой. Но на шум вышел учитель истории. Тогда подросток сбежал в туалет. Судя по его словам, он пытался провести нападение в прямом эфире. Хотел прославиться, чтобы люди посмотрели на него. Нападение произошло утром 16 сентября. Роман пронес в школу молоток, нож и пистолет. Забежав в класс, он начал избивать одноклассников. От рук подростка пострадала и учительница. Сейчас двое из пострадавших прооперированы. В школе и по месту жительства школьника проводятся следственные действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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