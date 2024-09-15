Рыбак из Ноябрьска выловил щуку в окрестностях города (фото из архива)
В Ноябрьске (ЯНАО) рыбак Михаил Лаушкин выловил щуку почти на шесть килограммов на Парогазовой станции. Водоем, где он рыбачил, находится в черте города, сообщил рыбак.
«Поймал щуку на Парогазовой», — сообщил Михаил Лаушкин в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK. В группе размещено фото, судя по которому, вес трофея составляет около 5,5 килограммов.
Ранее URA.RU рассказало, что на реке Пур рыбак Сергей Борисов вытащил щуку почти на 16 килограммов. Этим трофеем он побил свой рекорд трехлетней давности.
Михаил Лаушкин поймал большую щуку в окрестностях Ноябрьска
Вес щуки составляет около 5,5 килограммов
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