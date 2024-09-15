15 сентября 2024

Рыбак из Ноябрьска поймал большую щуку в городском водоеме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак из Ноябрьска выловил щуку в окрестностях города (фото из архива)
Рыбак из Ноябрьска выловил щуку в окрестностях города (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) рыбак Михаил Лаушкин выловил щуку почти на шесть килограммов на Парогазовой станции. Водоем, где он рыбачил, находится в черте города, сообщил рыбак.

«Поймал щуку на Парогазовой», — сообщил Михаил Лаушкин в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK. В группе размещено фото, судя по которому, вес трофея составляет около 5,5 килограммов.

Ранее URA.RU рассказало, что на реке Пур рыбак Сергей Борисов вытащил щуку почти на 16 килограммов. Этим трофеем он побил свой рекорд трехлетней давности.

Михаил Лаушкин поймал большую щуку в окрестностях Ноябрьска
Михаил Лаушкин поймал большую щуку в окрестностях Ноябрьска
Фото:
Вес щуки составляет около 5,5 килограммов
Вес щуки составляет около 5,5 килограммов
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) рыбак Михаил Лаушкин выловил щуку почти на шесть килограммов на Парогазовой станции. Водоем, где он рыбачил, находится в черте города, сообщил рыбак. «Поймал щуку на Парогазовой», — сообщил Михаил Лаушкин в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK. В группе размещено фото, судя по которому, вес трофея составляет около 5,5 килограммов. Ранее URA.RU рассказало, что на реке Пур рыбак Сергей Борисов вытащил щуку почти на 16 килограммов. Этим трофеем он побил свой рекорд трехлетней давности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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