В Перми после обрушения перекрытий в общежитии возбуждено дело о халатности

В Перми следователями после частичного обрушения перекрытий в пятиэтажном общежитии, расположенном по адресу, улица Клары Цеткин, 13, возбуждено уголовное дело. Статья — «халатность».
«Возбуждено дело. По ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Пермскому краю.
Частичное обрушение перекрытий в здании общежития на улице Клары Цеткин, 13, произошло 11 сентября. Жильцов дома эвакуировали, всех нуждающихся власти Перми разместили в маневренном жилом фонде. Экстренные службы завершили разбор завалов, а управляющая компания занимается восстановлением коммуникаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!