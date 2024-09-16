В Перми после обрушения перекрытий в общежитии возбуждено дело о халатности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разбор завалов в здании завершен
Разбор завалов в здании завершен Фото:
новость из сюжета
В пермской пятиэтажке обрушилась стена

В Перми следователями после частичного обрушения перекрытий в пятиэтажном общежитии, расположенном по адресу, улица Клары Цеткин, 13, возбуждено уголовное дело. Статья — «халатность».

«Возбуждено дело. По ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Пермскому краю.

Частичное обрушение перекрытий в здании общежития на улице Клары Цеткин, 13, произошло 11 сентября. Жильцов дома эвакуировали, всех нуждающихся власти Перми разместили в маневренном жилом фонде. Экстренные службы завершили разбор завалов, а управляющая компания занимается восстановлением коммуникаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми следователями после частичного обрушения перекрытий в пятиэтажном общежитии, расположенном по адресу, улица Клары Цеткин, 13, возбуждено уголовное дело. Статья — «халатность». «Возбуждено дело. По ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Пермскому краю. Частичное обрушение перекрытий в здании общежития на улице Клары Цеткин, 13, произошло 11 сентября. Жильцов дома эвакуировали, всех нуждающихся власти Перми разместили в маневренном жилом фонде. Экстренные службы завершили разбор завалов, а управляющая компания занимается восстановлением коммуникаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...