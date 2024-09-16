Анастасия Волочкова борется за пенсию балерины

48-летняя Анастасия Волочкова еще 10 лет назад могла получать пенсию балерины, но до сих пор выплат нет. Бывшая прима Большого театра сейчас вынуждена обивать пороги Социального фонда России и судов, чтобы добиться справедливости. В беседе с корреспондентом URA.RU Волочкова рассказала о борьбе за выплаты.
Анастасия сообщила, что последний иск подавала в июле 2024 года. Он на днях был отклонен судом. «Мы подали в суд, но сейчас аргумент, что не туда. Объяснили, что не по месту расположения главного Пенсионного фонда. Это какая-то странная и путаная история. Вообще все, что связано с Большим театром в моей жизни — одна сплошная путаная ситуация. Хотелось бы все решить мирно, не выходит.
Я ездила в Пенсионный фонд, объяснила там ситуацию, попросила помочь. Главная несправедливость этой пенсии в том, что я не могу получить законные выплаты, хотя у меня стаж не 15 необходимых лет, а больше — 30. Я с 18 лет на сцене. Наша претензия к Пенсионному фонду в том, чтобы они засчитали мою благотворительную деятельность, на которую я всегда всех приглашаю бесплатно», — заявила балерина.
Волочкова уверяет, что ей не нужны деньги, это дело принципа. «Я буду добиваться справедливости, потому что это какой-то абсурд. Да назначьте мне эту копеечную пенсию, там 21-23 тысячи рублей. Что мне еще сделать, кому писать? Владимиру Путину?» — задается вопросом балерина.
Адвокат звезды Роман Попов в разговоре с URA.RU заявил, что после отклоненного судом иска, новый они пока не подавали. Для получения пенсии Волочковой необходимо «найти» потерянные полгода. По словам правозащитника, сделать это возможно.
«У Анастасии Волочковой огромный стаж, она много, где выступала. После ухода из театра она продолжает давать концерты, поэтому все это может быть зачтено в качестве стажа. Мы переговорим с Анастасией относительно нового иска и обязательно подадим его заново. Настроены оптимистично, а иначе быть не может», — заверил Попов.
Анастасия Волочкова в разные годы танцевала в Мариинском и Большом театрах, а также в театре Григоровича. Последний, по словам балерины, почему-то засчитал ей не пять лет стажа, а всего два.
Сейчас бывшая прима регулярно выступает в Домах культуры, небольших концертных залах. Шоу балерины проходят с аншлагом, чем сама Волочкова сильно гордится.
Солистки балета в России имеют право выйти на пенсию после 15 лет работы. А участницы кордебалета могут уйти на заслуженный отдых через 20 лет после выхода на сцену.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.