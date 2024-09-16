Почти 100 ресторанов из Екатеринбурга попали лонг-лист главной ресторанной премии России

В лонг-лист главной гастропремии России WhereToEat по Уральскому федеральному округу за 2024 год попали 89 ресторанов из Екатеринбурга. Информация об этом появилась на сайте организаторов.
Всего в рейтинге оказались 176 заведений из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Нижнего тагила, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Тобольска и Златоуста. Большую часть мест заняли екатеринбургские рестораны, такие как: «Итальянцы», «Черновик», Metis, «Горожане», «Гастроли», Kitchen, «Большой грузинский», Bukowski Grill, «Креветки и Бургеры», Pumpula и другие 79 заведений.
В топ WhereToEat Russia в марте вошло 639 гастрономических заведений, из которых 30 оказались екатеринбургские. До финала всероссийского рейтинга, куда отбирали 100 лучших мест, добрались лишь четыре ресторана.
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