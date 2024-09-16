Шеф свердловской полиции Мешков пригрозил подчиненным отставками. Фото

16 сентября 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Александр Мешков регулярно устраивает визиты в ОВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава ГУ МВД по Свердловской области, генерал-лейтенант Александр Мешков пригрозил отставками руководству полиции Тавды из-за невыполненных задач. О визите офицера в территориальное ОВД агентству рассказал начальник пресс-службы ведомства, полковник Валерий Горелых. Цель поездки Мешкова — подведение итогов служебной деятельности за восемь месяцев текущего года. В ведомственной рейтинговой таблице тавдинское ОВД занимает 40 место. Перед совещанием Мешков проверил дежурную часть, комнаты хранения оружия, гаражи и другие помещения. «Участники совещания обсудили ряд проблемных вопросов. Генерал Мешков заострил внимание на необходимости активизации работы по противодействию наркотрафику, подростковой и уличной преступности, миграции, экологии. Критике подверглись недостаточно эффективные меры по информированию местных жителей о том, как не стать жертвой мошенников. <…> Александр Мешков поставил задачи и установил сроки по исправлению ситуации, заверив, что иначе будет вынужден принять ряд кадровых решений», — сказал Горелых. Кроме того, по его сведениям, в ОВД сохраняется некомплект личного состава — 32 человека из 233 по штату (13,7%). Подразделение сократило на 26,9% число тяжких и особо тяжких преступлений. На 20% снизилось количество преступлений, совершенных пьяными. Число аварий с пострадавшими сократилось на 38,5%. Александр Мешков (слева) Фото: предоставлено Валерием Горелых Он проверил дежурную часть и другие помещения ОВД Фото: предоставлено Валерием Горелых А после провел совещание Фото: предоставлено Валерием Горелых На котором дал ряд поручений Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ГУ МВД по Свердловской области, генерал-лейтенант Александр Мешков пригрозил отставками руководству полиции Тавды из-за невыполненных задач. О визите офицера в территориальное ОВД агентству рассказал начальник пресс-службы ведомства, полковник Валерий Горелых. Цель поездки Мешкова — подведение итогов служебной деятельности за восемь месяцев текущего года. В ведомственной рейтинговой таблице тавдинское ОВД занимает 40 место. Перед совещанием Мешков проверил дежурную часть, комнаты хранения оружия, гаражи и другие помещения. «Участники совещания обсудили ряд проблемных вопросов. Генерал Мешков заострил внимание на необходимости активизации работы по противодействию наркотрафику, подростковой и уличной преступности, миграции, экологии. Критике подверглись недостаточно эффективные меры по информированию местных жителей о том, как не стать жертвой мошенников. <…> Александр Мешков поставил задачи и установил сроки по исправлению ситуации, заверив, что иначе будет вынужден принять ряд кадровых решений», — сказал Горелых. Кроме того, по его сведениям, в ОВД сохраняется некомплект личного состава — 32 человека из 233 по штату (13,7%). Подразделение сократило на 26,9% число тяжких и особо тяжких преступлений. На 20% снизилось количество преступлений, совершенных пьяными. Число аварий с пострадавшими сократилось на 38,5%.