Клан экс-главы Сургута провел приватизацию одного из самых прибыльных активов мэрии

В Сургуте (ХМАО) комбинат школьного питания под управлением жены мэра Лангепаса Сергея Горобченко Евгении был реорганизован из муниципального унитарного предприятия (МУП) в акционерное общество (АО). Данные в ЕГРЮЛ были обновлены 11 сентября.
«СГМУП „КШП“. Организация ликвидирована 11 сентября 2024?г. Способ прекращения: прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования. Правопреемник — АО „КШП“», — указано в открытых источниках.
Решение о реорганизации было принято при и.о. мэра Сургута Людмилой Батраковой в период безвластия, когда экс-глава города Андрей Филатов уже ушел в отставку, а новый мэр Максим Слепов еще не был избран депутатами. И Батракову, и чету Горобченко связывают с лангепасским кланом чиновников, которые входили в команду бывшего мэра.
Заявление о реорганизации подано 23 мая 2024 года. В администрации города пояснили, что реорганизация была проведена согласно требованиям правительства Югры. «При этом 100% акций АО „КШП“ владеет муниципалитет», — уточнили в пресс-службе Сургута.
Источники говорят, что КШП можно было реорганизовать в муниципальное автономное учреждение (МАУ). «Получив статус АО, пусть даже и 100% акций принадлежат муниципалитету, комбинат будет вынужден конкурировать на торгах с другими поставщиками, что грозит переделом рынка и может повлечь за собой такие же проблемы, которые сейчас пытается решить соседний Нижневартовск, где дети из-за разборок поставщиков остались без школьных обедов. При этом, дума города и нынешний глава Слепов не раз высказывались против приватизации», — прокомментировал собеседник агентства в политическом истеблишменте города.
Ранее URA.RU писало о скандальных депутатских слушаниях, посвященных проблеме школьного питания в Нижневартовске. Передел рынка привел к тому, что новый подрядчик так и не смог набрать штат, что вылилось в недовольство детей и родительской общественности города.
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