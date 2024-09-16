Выросло число раненых от обстрелов ВСУ Белгорода. Фото

Гладков: число раненых от обстрелов ВСУ Белгорода выросло до 10 человек
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Последствия обстрела Белгорода 16.09.2024. Белгород, последствия, прилет, сгоревший автомобиль, обстрел, белгород
От обстрелов ВСУ пострадали 10 жителей Белгорода Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Число раненых в результате утренних обстрелов Белгорода со стороны ВСУ выросло до 10 человек. Обновленными данными поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Количество раненых увеличилось до 10. В поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. Спустя некоторое время после обстрела он почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь», — написал Гладков.

У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. От госпитализации родители отказались, уточнил Гладков.

Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили, а также объявлена ракетная опасность.

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Число раненых в результате утренних обстрелов Белгорода со стороны ВСУ выросло до 10 человек. Обновленными данными поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Количество раненых увеличилось до 10. В поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. Спустя некоторое время после обстрела он почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь», — написал Гладков. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. От госпитализации родители отказались, уточнил Гладков. Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили, а также объявлена ракетная опасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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