Число раненых в результате утренних обстрелов Белгорода со стороны ВСУ выросло до 10 человек. Обновленными данными поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Количество раненых увеличилось до 10. В поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. Спустя некоторое время после обстрела он почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь», — написал Гладков.
У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. От госпитализации родители отказались, уточнил Гладков.
Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили, а также объявлена ракетная опасность.
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