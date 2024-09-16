Выросло число раненых от обстрелов ВСУ Белгорода. Фото

Гладков: число раненых от обстрелов ВСУ Белгорода выросло до 10 человек

16 сентября 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

От обстрелов ВСУ пострадали 10 жителей Белгорода Фото: Стрингер © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Число раненых в результате утренних обстрелов Белгорода со стороны ВСУ выросло до 10 человек. Обновленными данными поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Новость по теме Семь человек ранены при массированном обстреле Белгорода. Фоторепортаж «Количество раненых увеличилось до 10. В поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. Спустя некоторое время после обстрела он почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь», — написал Гладков. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. От госпитализации родители отказались, уточнил Гладков. Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили, а также объявлена ракетная опасность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число раненых в результате утренних обстрелов Белгорода со стороны ВСУ выросло до 10 человек. Обновленными данными поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Количество раненых увеличилось до 10. В поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. Спустя некоторое время после обстрела он почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь», — написал Гладков. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. От госпитализации родители отказались, уточнил Гладков. Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили, а также объявлена ракетная опасность.