Свердловский губернатор пресек попытку депутата-олигарха поторговаться за кресло мэра

На выборы главы Березовского заявились мэр Писцов и спикер думы Горевой

16 сентября 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев в кулуарах обозначил, что не желает смены власти в городе Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев не будет встречаться с депутатом заксобрания Вячеславом Брозовским и что-либо с ним обсуждать, пока подконтрольная ему дума Березовского не проголосует за переизбрание на новый срок мэра Евгения Писцова, которого Брозовский хочет снести. Позицию главы региона URA.RU обозначил источник, близкий к региональному правительству. «Все разговоры и встречи — лишь после назначения Писцова», — передал настрой Куйвашева собеседник. Сам Вячеслав Брозовский на вопросы корреспондента по теме не отвечает. Накануне URA.RU сообщило, что Куйвашев был готов принять Брозовского на неделе с 9-го по 13 сентября. Но встреча сорвалась — по всей видимости, после того, как Брозовский, якобы имея информацию, что Куйвашев решил поддержать на выборах Писцова, инициировал очередное обращение в прокуратуру против него. Источник агентства прогнозировал, что губернатор, вероятно, найдет для Брозовского время с 18-го по 20 сентября — если тот прекратит антимэрскую кампанию. Новость по теме Богатый депутат решил надавить на свердловского губернатора — и рискует потерять все О том, что Брозовский — один из самых состоятельных депутатов заксо — готов помешать сохранению Писцова в должности, стало известно еще в начале августа. По неофициальным данным, разногласия возникли из-за земельных вопросов. Брозовский продвигает в мэры спикера думы Алексея Горевого. И Горевой, и Писцов 16 сентября объявили, что подали документы для участия в конкурсе. Собеседник URA.RU в окружении Брозовского утверждает, что до него якобы не доводили информацию о позиции Куйвашева по теме. И ранее делился, что депутат-бизнесмен до последнего искал возможности напрямую донести свое видение ситуации до первого лица. По словам близкого к губернаторской резиденции источника URA.RU, от того, в какую сторону разовьется конфликт, якобы напрямую зависят шансы Брозовского на переизбрание в заксо в 2026 году. Фамилия нового главы Березовского станет известна в октябре. Депутаты примут решение на основе рекомендации конкурсной комиссии, в которую входят восемь человек (четыре — от думы, четыре — от губернаторской резиденции). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Евгений Куйвашев не будет встречаться с депутатом заксобрания Вячеславом Брозовским и что-либо с ним обсуждать, пока подконтрольная ему дума Березовского не проголосует за переизбрание на новый срок мэра Евгения Писцова, которого Брозовский хочет снести. Позицию главы региона URA.RU обозначил источник, близкий к региональному правительству. «Все разговоры и встречи — лишь после назначения Писцова», — передал настрой Куйвашева собеседник. Сам Вячеслав Брозовский на вопросы корреспондента по теме не отвечает. Накануне URA.RU сообщило, что Куйвашев был готов принять Брозовского на неделе с 9-го по 13 сентября. Но встреча сорвалась — по всей видимости, после того, как Брозовский, якобы имея информацию, что Куйвашев решил поддержать на выборах Писцова, инициировал очередное обращение в прокуратуру против него. Источник агентства прогнозировал, что губернатор, вероятно, найдет для Брозовского время с 18-го по 20 сентября — если тот прекратит антимэрскую кампанию. О том, что Брозовский — один из самых состоятельных депутатов заксо — готов помешать сохранению Писцова в должности, стало известно еще в начале августа. По неофициальным данным, разногласия возникли из-за земельных вопросов. Брозовский продвигает в мэры спикера думы Алексея Горевого. И Горевой, и Писцов 16 сентября объявили, что подали документы для участия в конкурсе. Собеседник URA.RU в окружении Брозовского утверждает, что до него якобы не доводили информацию о позиции Куйвашева по теме. И ранее делился, что депутат-бизнесмен до последнего искал возможности напрямую донести свое видение ситуации до первого лица. По словам близкого к губернаторской резиденции источника URA.RU, от того, в какую сторону разовьется конфликт, якобы напрямую зависят шансы Брозовского на переизбрание в заксо в 2026 году. Фамилия нового главы Березовского станет известна в октябре. Депутаты примут решение на основе рекомендации конкурсной комиссии, в которую входят восемь человек (четыре — от думы, четыре — от губернаторской резиденции).