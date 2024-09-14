Богатый депутат решил надавить на свердловского губернатора — и рискует потерять все

Куйвашев отложил встречу с Брозовским в разгар конфликта в Березовском

15 сентября 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Госслужащие недоумевают: Вячеслав Брозовский (слева) хочет быть полновесным хозяином города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конфликт вокруг выборов мэра Березовского (город-спутник Екатеринбурга) выходит на новый уровень. Контролирующий местную думу Вячеслав Брозовский, один из самых состоятельных депутатов свердловского заксо, решил усилить давление на руководство региона — якобы даже после того, как узнал, что губернатор Евгений Куйвашев поддержал его оппонента, действующего главу Евгения Писцова. И Куйвашев, как стало известно URA.RU, отреагировал. Выборы мэра намечены на октябрь, фамилию назовет гордума — из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия из восьми человек (четыре депутата и четыре представителя губернаторской резиденции). Писцов возглавляет Березовский с 2011 года. О том, что у него будут проблемы с переизбранием, URA.RU сообщило в начале августа в «Слухах» — тогда появилась информация о конфликте с Брозовским. Писцов — выходец из команды Брозовского, именно ему Брозовский передал мэрское кресло, уйдя сначала в областное правительство, а затем на пост гендиректора группы компаний BROZEX. Конфликты начались еще в середине 2010-х, Брозовский заявлял, что администрация блокирует его бизнес-проекты, Писцов жаловался на интриги и отмечал, что не хочет подписывать важные хозяйственные документы «не глядя». Вячеслав Брозовский считается одним из тяжеловесов заксо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наблюдающие за конфликтом источники агентства утверждают, что в основе нового противостояния — земельный вопрос. По одной из версий, конфликт возник из-за участка на улице Строителей рядом с рынком, который может контролировать Брозовский. Мэрия продала землю в ноябре 2023 ООО «Жилстрой» за 44,4 тысячи рублей, а потом обменяла ее на три участка кадастровой стоимостью 71,7 миллиона. По этому поводу — как считают в губернаторской резиденции, с подачи Брозовского — были инициированы публикации в СМИ и обращения к правоохранителям. «Очевидно, для того, чтобы Писцова дискредитировать и вывести из борьбы за пост мэра», — убежден участник интриги. Администрировать этот политический кризис Куйвашев поручил своему политическому заму Олегу Чемезову. Промежуточным итогом переговоров стало установление контроля над отбором кандидатов: конкурсную комиссию возглавил полпред главы региона в Южном округе Владимир Шауракс. У него будет право решающего голоса. Впрочем, Брозовский обладает достаточным количеством сторонников в думе, чтобы торпедировать решения комиссии. Известно, что на пост мэра он продвигает спикера думы Алексея Горевого. В этой должности он работает с 2021 года, назначение вышло скандальным: «Единая Россия» рекомендовала голосовать за другого. В разговоре с URA.RU Горевой подтвердил, что планирует выдвигаться. Но документы он пока не подал. Евгений Писцов пока не заявился на конкурс, но сделает это в ближайшее время Фото: Анна Майорова © URA.RU Как и Писцов. При этом близкий к резиденции главы региона источник утверждает, что «Куйвашев Писцова согласовал». «До Брозовского эту информацию довели», — добавил информированный собеседник. По его данным, на неделе с 9-го по 13 сентября Брозовский должен был встретиться с губернатором, чтобы обговорить детали. Но аудиенцию перенесли. «Из-за того, что Брозовский не останавливается. Дума написала в прокуратуру очередное обращение против Писцова (информации об этом в публичном доступе нет, а Горевой комментировать не стал — прим. ред.). Куйвашев воспринимает это как попытку отыграть его решение», — объяснил источник. Другой госслужащий на условиях анонимности заявил корреспонденту, что в случае эскалации конфликта областные власти готовы инициировать масштабную ревизию в отношении бизнес-империи Брозовского. Полностью или частично он владеет более чем 70 предприятиями. «У налоговой, конечно, есть вопросы, которые она хотела бы задать. Компетентные структуры также может заинтересовать, как Брозовский в свое время получал гектары муниципальной земли», — передает собеседник. Вячеслав Брозовский не оставляет попыток донести до, кажется, уже определившегося Евгения Куйвашева (на фото) свою позицию Фото: Илья Московец © URA.RU Такой же подход власть готова применить к Горевому. Его семье приписывают контроль над «Хлебозаводом №7», одним из похоронных активов и загородным клубом «Лесная поляна». От комментариев по этому поводу он так же воздержался. Предварительно, встреча Брозовского с губернатором может состояться на предстоящей неделе, уточнил один из источников. «Если возникнет повод для ее повторного переноса, Брозовский окажется в списке депутатов от „Единой России“, которым перед выборами 2026 года будут искать замену. УГМК как раз давно присматривается к этому округу», — намекает собеседник. Сам Вячеслав Брозовский на вопросы URA.RU не ответил. В его окружении, комментируя сорвавшуюся беседу с Куйвашевым, указывают, что Брозовский был вынужден покинуть Екатеринбург по семейным обстоятельствам — и якобы единственная причина в этом. А также настаивают, что никакого решения по Писцову Куйвашев пока не озвучил. Евгений Писцов, отвечая на вопрос корреспондента о своем участии в выборах, заявил: «Не могу комментировать информацию до ее официального оглашения». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт вокруг выборов мэра Березовского (город-спутник Екатеринбурга) выходит на новый уровень. Контролирующий местную думу Вячеслав Брозовский, один из самых состоятельных депутатов свердловского заксо, решил усилить давление на руководство региона — якобы даже после того, как узнал, что губернатор Евгений Куйвашев поддержал его оппонента, действующего главу Евгения Писцова. И Куйвашев, как стало известно URA.RU, отреагировал. Выборы мэра намечены на октябрь, фамилию назовет гордума — из числа кандидатов, которых представит конкурсная комиссия из восьми человек (четыре депутата и четыре представителя губернаторской резиденции). Писцов возглавляет Березовский с 2011 года. О том, что у него будут проблемы с переизбранием, URA.RU сообщило в начале августа в «Слухах» — тогда появилась информация о конфликте с Брозовским. Писцов — выходец из команды Брозовского, именно ему Брозовский передал мэрское кресло, уйдя сначала в областное правительство, а затем на пост гендиректора группы компаний BROZEX. Конфликты начались еще в середине 2010-х, Брозовский заявлял, что администрация блокирует его бизнес-проекты, Писцов жаловался на интриги и отмечал, что не хочет подписывать важные хозяйственные документы «не глядя». Наблюдающие за конфликтом источники агентства утверждают, что в основе нового противостояния — земельный вопрос. По одной из версий, конфликт возник из-за участка на улице Строителей рядом с рынком, который может контролировать Брозовский. Мэрия продала землю в ноябре 2023 ООО «Жилстрой» за 44,4 тысячи рублей, а потом обменяла ее на три участка кадастровой стоимостью 71,7 миллиона. По этому поводу — как считают в губернаторской резиденции, с подачи Брозовского — были инициированы публикации в СМИ и обращения к правоохранителям. «Очевидно, для того, чтобы Писцова дискредитировать и вывести из борьбы за пост мэра», — убежден участник интриги. Администрировать этот политический кризис Куйвашев поручил своему политическому заму Олегу Чемезову. Промежуточным итогом переговоров стало установление контроля над отбором кандидатов: конкурсную комиссию возглавил полпред главы региона в Южном округе Владимир Шауракс. У него будет право решающего голоса. Впрочем, Брозовский обладает достаточным количеством сторонников в думе, чтобы торпедировать решения комиссии. Известно, что на пост мэра он продвигает спикера думы Алексея Горевого. В этой должности он работает с 2021 года, назначение вышло скандальным: «Единая Россия» рекомендовала голосовать за другого. В разговоре с URA.RU Горевой подтвердил, что планирует выдвигаться. Но документы он пока не подал. Как и Писцов. При этом близкий к резиденции главы региона источник утверждает, что «Куйвашев Писцова согласовал». «До Брозовского эту информацию довели», — добавил информированный собеседник. По его данным, на неделе с 9-го по 13 сентября Брозовский должен был встретиться с губернатором, чтобы обговорить детали. Но аудиенцию перенесли. «Из-за того, что Брозовский не останавливается. Дума написала в прокуратуру очередное обращение против Писцова (информации об этом в публичном доступе нет, а Горевой комментировать не стал — прим. ред.). Куйвашев воспринимает это как попытку отыграть его решение», — объяснил источник. Другой госслужащий на условиях анонимности заявил корреспонденту, что в случае эскалации конфликта областные власти готовы инициировать масштабную ревизию в отношении бизнес-империи Брозовского. Полностью или частично он владеет более чем 70 предприятиями. Такой же подход власть готова применить к Горевому. Его семье приписывают контроль над «Хлебозаводом №7», одним из похоронных активов и загородным клубом «Лесная поляна». От комментариев по этому поводу он так же воздержался. Предварительно, встреча Брозовского с губернатором может состояться на предстоящей неделе, уточнил один из источников. «Если возникнет повод для ее повторного переноса, Брозовский окажется в списке депутатов от „Единой России“, которым перед выборами 2026 года будут искать замену. УГМК как раз давно присматривается к этому округу», — намекает собеседник. Сам Вячеслав Брозовский на вопросы URA.RU не ответил. В его окружении, комментируя сорвавшуюся беседу с Куйвашевым, указывают, что Брозовский был вынужден покинуть Екатеринбург по семейным обстоятельствам — и якобы единственная причина в этом. А также настаивают, что никакого решения по Писцову Куйвашев пока не озвучил. Евгений Писцов, отвечая на вопрос корреспондента о своем участии в выборах, заявил: «Не могу комментировать информацию до ее официального оглашения».