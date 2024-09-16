ВСУ оборудуют опорные пункты в домах жителей Курской области

Бойцы "Ахмата" нанесли артудар по "опорнику" ВСУ в заброшенном доме под Суджей, сообщил Оптима
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Бойцы ВСУ оборудуют опорные пункты в домах мирных жителей под Суджей (Курская область). Об этом рассказал боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Оптима.
«Довольно-таки часто [занимают дома]. Вот они прибывают, выгрузились, засели и пытаются продвинуться дальше, но у них ничего не получается, мы их выбиваем», — заявил Оптима в беседе с РИА Новости. Он также рассказал о том, что расчет самоходной гаубицы 2С3 «Акация» артгруппы «Пресса» ранее нанес удар по одному из таких «опорников» в заброшенном доме.
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