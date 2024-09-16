В соцсети исчезла страница ученика, напавшего на школу в Челябинске

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Страница в соцсети удалена (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Страница ученика коррекционного класса школы №68 Челябинска Романа Г., напавшего 16 сентября утром с молотком и ножом на одноклассников, удалена в соцсети. Информация об этом указана на странице мальчика во «ВКонтакте».

«Роман Г. Страница удалена ее владельцем», — говорится во «ВКонтакте». Страница была удалена после ЧП в школе №68.

За 20 минут до нападения на школу подросток выложил на своей странице несколько странных постов. В одном из них он рассуждает о нацизме и школе, которая «делает людей рабами».

Вторым постом Роман Г. превозносил RNBWN. Организация некого «Антона Мишанина», которая рассчитана на подростков, имеющих проблемы в учебе и общении со сверстниками. Участникам движение предлагают выплескивать агрессию во вне — детям дают инструкцию по вандализму, нападениям и самоубийству.

Утром 16 сентября в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на своих одноклассников. Мотивы нападения достоверно неизвестны. В СМИ просочилась информация, что ранее над нападавшим издевались одноклассники. Вся информация о ЧП собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.

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Страница ученика коррекционного класса школы №68 Челябинска Романа Г., напавшего 16 сентября утром с молотком и ножом на одноклассников, удалена в соцсети. Информация об этом указана на странице мальчика во «ВКонтакте». «Роман Г. Страница удалена ее владельцем», — говорится во «ВКонтакте». Страница была удалена после ЧП в школе №68. За 20 минут до нападения на школу подросток выложил на своей странице несколько странных постов. В одном из них он рассуждает о нацизме и школе, которая «делает людей рабами». Вторым постом Роман Г. превозносил RNBWN. Организация некого «Антона Мишанина», которая рассчитана на подростков, имеющих проблемы в учебе и общении со сверстниками. Участникам движение предлагают выплескивать агрессию во вне — детям дают инструкцию по вандализму, нападениям и самоубийству. Утром 16 сентября в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на своих одноклассников. Мотивы нападения достоверно неизвестны. В СМИ просочилась информация, что ранее над нападавшим издевались одноклассники. Вся информация о ЧП собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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