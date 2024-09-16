В соцсети исчезла страница ученика, напавшего на школу в Челябинске

16 сентября 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Страница в соцсети удалена (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске Страница ученика коррекционного класса школы №68 Челябинска Романа Г., напавшего 16 сентября утром с молотком и ножом на одноклассников, удалена в соцсети. Информация об этом указана на странице мальчика во «ВКонтакте». «Роман Г. Страница удалена ее владельцем», — говорится во «ВКонтакте». Страница была удалена после ЧП в школе №68. За 20 минут до нападения на школу подросток выложил на своей странице несколько странных постов. В одном из них он рассуждает о нацизме и школе, которая «делает людей рабами». Вторым постом Роман Г. превозносил RNBWN. Организация некого «Антона Мишанина», которая рассчитана на подростков, имеющих проблемы в учебе и общении со сверстниками. Участникам движение предлагают выплескивать агрессию во вне — детям дают инструкцию по вандализму, нападениям и самоубийству. Утром 16 сентября в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на своих одноклассников. Мотивы нападения достоверно неизвестны. В СМИ просочилась информация, что ранее над нападавшим издевались одноклассники. Вся информация о ЧП собрана в онлайн-трансляции на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страница ученика коррекционного класса школы №68 Челябинска Романа Г., напавшего 16 сентября утром с молотком и ножом на одноклассников, удалена в соцсети. Информация об этом указана на странице мальчика во «ВКонтакте». «Роман Г. Страница удалена ее владельцем», — говорится во «ВКонтакте». Страница была удалена после ЧП в школе №68. За 20 минут до нападения на школу подросток выложил на своей странице несколько странных постов. В одном из них он рассуждает о нацизме и школе, которая «делает людей рабами». Вторым постом Роман Г. превозносил RNBWN. Организация некого «Антона Мишанина», которая рассчитана на подростков, имеющих проблемы в учебе и общении со сверстниками. Участникам движение предлагают выплескивать агрессию во вне — детям дают инструкцию по вандализму, нападениям и самоубийству. Утром 16 сентября в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на своих одноклассников. Мотивы нападения достоверно неизвестны. В СМИ просочилась информация, что ранее над нападавшим издевались одноклассники. Вся информация о ЧП собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.