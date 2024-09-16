В Екатеринбурге неадекват ударил девочку по голове, его разыскивает полиция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, полиция, полицейский автомобиль
Заявление отца ребенка зарегистрировано в территориальном отделе полиции Фото:

Сотрудники полиции ищут мужчину, который с размаху ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове в одном из супермаркетов в Екатеринбурге. Инцидент привлек внимание правоохранителей после публикации в соцсетях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время мои коллеги выясняют все обстоятельства происшествия. Личность агрессивного мужчины установлена, ведется его розыск», — написала Волк в своем telegram-канале.

Инцидент произошел в «Магните» на Шишимской, 10. Неадекват ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове, ее доставили в детскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, пишет E1. Отец ребенка сумел задержать нападавшего до прибытия полиции. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции ищут мужчину, который с размаху ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове в одном из супермаркетов в Екатеринбурге. Инцидент привлек внимание правоохранителей после публикации в соцсетях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В настоящее время мои коллеги выясняют все обстоятельства происшествия. Личность агрессивного мужчины установлена, ведется его розыск», — написала Волк в своем telegram-канале. Инцидент произошел в «Магните» на Шишимской, 10. Неадекват ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове, ее доставили в детскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, пишет E1. Отец ребенка сумел задержать нападавшего до прибытия полиции. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...