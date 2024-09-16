В Екатеринбурге неадекват ударил девочку по голове, его разыскивает полиция

Сотрудники полиции ищут мужчину, который с размаху ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове в одном из супермаркетов в Екатеринбурге. Инцидент привлек внимание правоохранителей после публикации в соцсетях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В настоящее время мои коллеги выясняют все обстоятельства происшествия. Личность агрессивного мужчины установлена, ведется его розыск», — написала Волк в своем telegram-канале.
Инцидент произошел в «Магните» на Шишимской, 10. Неадекват ударил девятилетнюю девочку кулаком по голове, ее доставили в детскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, пишет E1. Отец ребенка сумел задержать нападавшего до прибытия полиции. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.
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