Shot: в дом приемного отца Дани Милохина бросили «коктейль Молотова»

16 сентября 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Приемный отец Дани Милохина сообщил, что его семья собирается переехать в другой город Фото: Артем Геодакян/ТАСС В Краснодарском крае неизвестные попытались поджечь дом Дмитрия Тюленева, приемного отца популярного блогера Дани Милохина. Нападавшие бросили во двор «коктейль Молотова» и записку с угрозами в адрес семьи. «Я вернулся домой около четырех утра, услышал хлопок, выбежал наружу и увидел пламя. Пожарные быстро прибыли и потушили огонь», — рассказал Дмитрий Тюленев, передает telegram-канал Shot. По его словам, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Подробности происшествия пока не раскрываются. Тюленев заявил, что его семья собирается переезжать в другой город. Блогер Даня Милохин уехал из России в 2022 году, но в сентябре 2023 года решил вернуться. Тогда глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила отправить его на срочную службу в армию. Позже стало известно, что Милохин все же хочет вернуться на Родину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодарском крае неизвестные попытались поджечь дом Дмитрия Тюленева, приемного отца популярного блогера Дани Милохина. Нападавшие бросили во двор «коктейль Молотова» и записку с угрозами в адрес семьи. «Я вернулся домой около четырех утра, услышал хлопок, выбежал наружу и увидел пламя. Пожарные быстро прибыли и потушили огонь», — рассказал Дмитрий Тюленев, передает telegram-канал Shot. По его словам, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Подробности происшествия пока не раскрываются. Тюленев заявил, что его семья собирается переезжать в другой город. Блогер Даня Милохин уехал из России в 2022 году, но в сентябре 2023 года решил вернуться. Тогда глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила отправить его на срочную службу в армию. Позже стало известно, что Милохин все же хочет вернуться на Родину.