Shot: в дом приемного отца Дани Милохина бросили «коктейль Молотова»

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Даня Милохин
Приемный отец Дани Милохина сообщил, что его семья собирается переехать в другой город Фото:

В Краснодарском крае неизвестные попытались поджечь дом Дмитрия Тюленева, приемного отца популярного блогера Дани Милохина. Нападавшие бросили во двор «коктейль Молотова» и записку с угрозами в адрес семьи.

«Я вернулся домой около четырех утра, услышал хлопок, выбежал наружу и увидел пламя. Пожарные быстро прибыли и потушили огонь», — рассказал Дмитрий Тюленев, передает telegram-канал Shot. По его словам, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Подробности происшествия пока не раскрываются. Тюленев заявил, что его семья собирается переезжать в другой город.

Блогер Даня Милохин уехал из России в 2022 году, но в сентябре 2023 года решил вернуться. Тогда глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила отправить его на срочную службу в армию. Позже стало известно, что Милохин все же хочет вернуться на Родину.

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В Краснодарском крае неизвестные попытались поджечь дом Дмитрия Тюленева, приемного отца популярного блогера Дани Милохина. Нападавшие бросили во двор «коктейль Молотова» и записку с угрозами в адрес семьи. «Я вернулся домой около четырех утра, услышал хлопок, выбежал наружу и увидел пламя. Пожарные быстро прибыли и потушили огонь», — рассказал Дмитрий Тюленев, передает telegram-канал Shot. По его словам, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Подробности происшествия пока не раскрываются. Тюленев заявил, что его семья собирается переезжать в другой город. Блогер Даня Милохин уехал из России в 2022 году, но в сентябре 2023 года решил вернуться. Тогда глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила отправить его на срочную службу в армию. Позже стало известно, что Милохин все же хочет вернуться на Родину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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