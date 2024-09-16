Shot: в дом приемного отца Дани Милохина бросили «коктейль Молотова»

В Краснодарском крае неизвестные попытались поджечь дом Дмитрия Тюленева, приемного отца популярного блогера Дани Милохина. Нападавшие бросили во двор «коктейль Молотова» и записку с угрозами в адрес семьи.
«Я вернулся домой около четырех утра, услышал хлопок, выбежал наружу и увидел пламя. Пожарные быстро прибыли и потушили огонь», — рассказал Дмитрий Тюленев, передает telegram-канал Shot. По его словам, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Подробности происшествия пока не раскрываются. Тюленев заявил, что его семья собирается переезжать в другой город.
Блогер Даня Милохин уехал из России в 2022 году, но в сентябре 2023 года решил вернуться. Тогда глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила отправить его на срочную службу в армию. Позже стало известно, что Милохин все же хочет вернуться на Родину.
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