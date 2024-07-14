Даня Милохин просится обратно в Россию

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Даня Милохин признался, что скучает по России Фото:

Российский тиктокер и видеоблогер Даня Милохин, который эмигрировал из России в Дубай после доноса на него со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, хочет обратно на Родину. Блогер соскучился по России, поэтому в своих сториз решил погулять через онлайн-панорамы по тем местам, где прошло его детство.

«Пустите просто прогуляться», — просит Даня на своей странице в одной из соцсетей. Тиктокер еще в декабре прошлого года признавался, что хочет вновь побывать в Москве.

Блогер Даня Милохин покинул Россию в 2022 году, но в сентябре 2023 года решил вернуться. Тогда же Екатерина Мизулина призвала отправить его на срочную службу в армию. Сразу после этого заявления тот вновь покинул страну.

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Российский тиктокер и видеоблогер Даня Милохин, который эмигрировал из России в Дубай после доноса на него со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, хочет обратно на Родину. Блогер соскучился по России, поэтому в своих сториз решил погулять через онлайн-панорамы по тем местам, где прошло его детство. «Пустите просто прогуляться», — просит Даня на своей странице в одной из соцсетей. Тиктокер еще в декабре прошлого года признавался, что хочет вновь побывать в Москве. Блогер Даня Милохин покинул Россию в 2022 году, но в сентябре 2023 года решил вернуться. Тогда же Екатерина Мизулина призвала отправить его на срочную службу в армию. Сразу после этого заявления тот вновь покинул страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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