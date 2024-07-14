Даня Милохин просится обратно в Россию

14 июля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Даня Милохин признался, что скучает по России Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва» Российский тиктокер и видеоблогер Даня Милохин, который эмигрировал из России в Дубай после доноса на него со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, хочет обратно на Родину. Блогер соскучился по России, поэтому в своих сториз решил погулять через онлайн-панорамы по тем местам, где прошло его детство. «Пустите просто прогуляться», — просит Даня на своей странице в одной из соцсетей. Тиктокер еще в декабре прошлого года признавался, что хочет вновь побывать в Москве. Блогер Даня Милохин покинул Россию в 2022 году, но в сентябре 2023 года решил вернуться. Тогда же Екатерина Мизулина призвала отправить его на срочную службу в армию. Сразу после этого заявления тот вновь покинул страну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский тиктокер и видеоблогер Даня Милохин, который эмигрировал из России в Дубай после доноса на него со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, хочет обратно на Родину. Блогер соскучился по России, поэтому в своих сториз решил погулять через онлайн-панорамы по тем местам, где прошло его детство. «Пустите просто прогуляться», — просит Даня на своей странице в одной из соцсетей. Тиктокер еще в декабре прошлого года признавался, что хочет вновь побывать в Москве. Блогер Даня Милохин покинул Россию в 2022 году, но в сентябре 2023 года решил вернуться. Тогда же Екатерина Мизулина призвала отправить его на срочную службу в армию. Сразу после этого заявления тот вновь покинул страну.