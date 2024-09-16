США вынесли решение по ударам Украины дальнобойным оружием вглубь РФ

США отказались разрешить Украине бить дальнобойным оружием вглубь России

16 сентября 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

США не разрешили ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки не намерены снимать ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом заявили в Госдепартаменте США после переговоров президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. «Мы не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России», — передает слова Стармера на сайте Госдепартамента. При этом он отметил, что США продолжат поддерживать Украину всему возможными путями. Ранее обсуждение возможности таких ударов вызвало значительный международный резонанс. Британия заявила, что планирует разрешить Киеву ударить по территории России своим оружием. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов по РФ будет означать вступление ЕС, НАТО и США в войну с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки не намерены снимать ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом заявили в Госдепартаменте США после переговоров президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. «Мы не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России», — передает слова Стармера на сайте Госдепартамента. При этом он отметил, что США продолжат поддерживать Украину всему возможными путями. Ранее обсуждение возможности таких ударов вызвало значительный международный резонанс. Британия заявила, что планирует разрешить Киеву ударить по территории России своим оружием. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов по РФ будет означать вступление ЕС, НАТО и США в войну с Россией.