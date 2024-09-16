СБУ вызвала губернатора Вологодской области Филимонова к следователю

16 сентября 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

Украинская спецслужба вызвала на допрос российского губернатора Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о получении повестки для допроса от Службы безопасности Украины (СБУ) через свой telegram-канал. Повестка связана с его поддержкой специальной военной операции. «Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции», — сообщил глава региона. Он приложил копию полученной повестки, в которой говорится, что гражданин Российской Федерации Георгий Филимонов вызывается в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 8 февраля 2024 года. Ранее стало известно, что на Украине хотят проверить главного в армии по БПЛА на наличие связей с РФ. Речь идет о Романе Гладкове. Его супруга якобы имеет российский паспорт, а дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о получении повестки для допроса от Службы безопасности Украины (СБУ) через свой telegram-канал. Повестка связана с его поддержкой специальной военной операции. «Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции», — сообщил глава региона. Он приложил копию полученной повестки, в которой говорится, что гражданин Российской Федерации Георгий Филимонов вызывается в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 8 февраля 2024 года. Ранее стало известно, что на Украине хотят проверить главного в армии по БПЛА на наличие связей с РФ. Речь идет о Романе Гладкове. Его супруга якобы имеет российский паспорт, а дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях, передает «Национальная служба новостей».