16 сентября 2024

СБУ вызвала губернатора Вологодской области Филимонова к следователю

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Индустриальный районный суд вынес приговор Александру Чернышову по делу об архиве «Мемориала» Пермь, ручка, мвд, фссп, руки, охрана
Украинская спецслужба вызвала на допрос российского губернатора Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о получении повестки для допроса от Службы безопасности Украины (СБУ) через свой telegram-канал. Повестка связана с его поддержкой специальной военной операции.

«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции», — сообщил глава региона. Он приложил копию полученной повестки, в которой говорится, что гражданин Российской Федерации Георгий Филимонов вызывается в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 8 февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что на Украине хотят проверить главного в армии по БПЛА на наличие связей с РФ. Речь идет о Романе Гладкове. Его супруга якобы имеет российский паспорт, а дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях, передает «Национальная служба новостей».

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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о получении повестки для допроса от Службы безопасности Украины (СБУ) через свой telegram-канал. Повестка связана с его поддержкой специальной военной операции. «Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции», — сообщил глава региона. Он приложил копию полученной повестки, в которой говорится, что гражданин Российской Федерации Георгий Филимонов вызывается в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 8 февраля 2024 года. Ранее стало известно, что на Украине хотят проверить главного в армии по БПЛА на наличие связей с РФ. Речь идет о Романе Гладкове. Его супруга якобы имеет российский паспорт, а дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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