На Украине хотят проверить главного в армии по БПЛА на наличие связей с РФ

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой проверить начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. Речь идет о подозрениях в связях его семьи с Россией.
«Был ряд вопросов о наличии паспорта РФ у его жены, соответствует ли действительности информация, что его дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях», — поделилась депутат комитета Соломия Бобровская с изданием «Общественное». По её словам, комитет не получил ответов на свои вопросы, что стало причиной обращения в СБУ.
В августе текущего года командующий ВСУ Александр Сырский назначил капитана первого ранга Гладкого начальником штаба Сил беспилотных систем. Вскоре появились сообщения в украинских СМИ о том, что супруга Гладкого якобы имеет российский паспорт и проживала в Крыму после его воссоединения с РФ в 2014 году. Также утверждалось, что дочь офицера участвовала в спортивных мероприятиях в Севастополе под российским флагом.
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