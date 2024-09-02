02 сентября 2024

На Украине хотят проверить главного в армии по БПЛА на наличие связей с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Гладкий ранее получил высокий пост в ВСУ
Гладкий ранее получил высокий пост в ВСУ Фото:

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой проверить начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. Речь идет о подозрениях в связях его семьи с Россией.

«Был ряд вопросов о наличии паспорта РФ у его жены, соответствует ли действительности информация, что его дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях», — поделилась депутат комитета Соломия Бобровская с изданием «Общественное». По её словам, комитет не получил ответов на свои вопросы, что стало причиной обращения в СБУ.

В августе текущего года командующий ВСУ Александр Сырский назначил капитана первого ранга Гладкого начальником штаба Сил беспилотных систем. Вскоре появились сообщения в украинских СМИ о том, что супруга Гладкого якобы имеет российский паспорт и проживала в Крыму после его воссоединения с РФ в 2014 году. Также утверждалось, что дочь офицера участвовала в спортивных мероприятиях в Севастополе под российским флагом.

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Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой проверить начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. Речь идет о подозрениях в связях его семьи с Россией. «Был ряд вопросов о наличии паспорта РФ у его жены, соответствует ли действительности информация, что его дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях», — поделилась депутат комитета Соломия Бобровская с изданием «Общественное». По её словам, комитет не получил ответов на свои вопросы, что стало причиной обращения в СБУ. В августе текущего года командующий ВСУ Александр Сырский назначил капитана первого ранга Гладкого начальником штаба Сил беспилотных систем. Вскоре появились сообщения в украинских СМИ о том, что супруга Гладкого якобы имеет российский паспорт и проживала в Крыму после его воссоединения с РФ в 2014 году. Также утверждалось, что дочь офицера участвовала в спортивных мероприятиях в Севастополе под российским флагом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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