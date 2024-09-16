16 сентября 2024

В Екатеринбурге подростки жестоко издеваются над бомжами, снимая это на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, подростки, хулиганы, дети, шпана, дети без присмотра, детские забавы, детские игры
На кадрах видно, как подросток ударил мужчину палкой (фото из архива) Фото:

В Компрессорном районе подростки били палкой и распыляли перцовый баллончик в лицо людям с низкой социальной ответственностью. Такое видео появилось в соцсетях, однако, когда именно оно было снято — неясно. Утверждается, что произошел инцидент в Екатеринбурге.

«В Компрессорном районе (подростки — прим. URA.RU) издеваются над бомжами. (Они) безжалостно заливают перцовкой людей низкой социальной ответственности, которые никак к ним не приставали», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции. Там сообщили, что проверят эту информацию.

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В Компрессорном районе подростки били палкой и распыляли перцовый баллончик в лицо людям с низкой социальной ответственностью. Такое видео появилось в соцсетях, однако, когда именно оно было снято — неясно. Утверждается, что произошел инцидент в Екатеринбурге. «В Компрессорном районе (подростки — прим. URA.RU) издеваются над бомжами. (Они) безжалостно заливают перцовкой людей низкой социальной ответственности, которые никак к ним не приставали», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции. Там сообщили, что проверят эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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