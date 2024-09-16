В Екатеринбурге подростки жестоко издеваются над бомжами, снимая это на видео

В Компрессорном районе подростки били палкой и распыляли перцовый баллончик в лицо людям с низкой социальной ответственностью. Такое видео появилось в соцсетях, однако, когда именно оно было снято — неясно. Утверждается, что произошел инцидент в Екатеринбурге.
«В Компрессорном районе (подростки — прим. URA.RU) издеваются над бомжами. (Они) безжалостно заливают перцовкой людей низкой социальной ответственности, которые никак к ним не приставали», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции. Там сообщили, что проверят эту информацию.
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