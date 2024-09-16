16 сентября 2024

Актив обанкроченной компании «Джемир» продают в Челябинске за 196 млн рублей. Скрин

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Имущество должника продают на аукционе (архивное фото) Фото:

Земельный участок площадью 2,9 гектара, принадлежащий компании-банкрота «Джемир-Северозапад», продают в Челябинске на аукционе за 196 миллионов рублей. Информация об этом указана на сайте проведения торгов.

«Лот — земельный участок <…> расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская Набережная (ориентир — дом 68) площадью 29 032 кв. м. Начальная стоимость — 196 000 000 рублей. Информация о должнике: ООО „Джемир-Северозапад“», — говорится в описании лота на сайте торги-россии.рф.

На участке находятся несколько объектов, в том числе нежилое здание (салон по продаже и услугам) с автосервисным оборудованием в составе четырех подъемников и установки обслуживания кондиционеров. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 октября.

Компания «Джемир-Северозапад» занималась в Челябинске продажами автомобилей, в частности, марки Chevrolet. Филиал на северо-западе был открыт в 2011 году. Фирма проходит через конкурсное производство с 2018 года.

Имущество продается из-за банкротства должника
Имущество продается из-за банкротства должника

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Земельный участок площадью 2,9 гектара, принадлежащий компании-банкрота «Джемир-Северозапад», продают в Челябинске на аукционе за 196 миллионов рублей. Информация об этом указана на сайте проведения торгов. «Лот — земельный участок <…> расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская Набережная (ориентир — дом 68) площадью 29 032 кв. м. Начальная стоимость — 196 000 000 рублей. Информация о должнике: ООО „Джемир-Северозапад“», — говорится в описании лота на сайте торги-россии.рф. На участке находятся несколько объектов, в том числе нежилое здание (салон по продаже и услугам) с автосервисным оборудованием в составе четырех подъемников и установки обслуживания кондиционеров. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 октября. Компания «Джемир-Северозапад» занималась в Челябинске продажами автомобилей, в частности, марки Chevrolet. Филиал на северо-западе был открыт в 2011 году. Фирма проходит через конкурсное производство с 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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