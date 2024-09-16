16 сентября 2024

ЧЭМК подал в суд на «Ариант»

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧЭМК через суд требует от "Арианта" 5,3 млн рублей (архивное фото)
ЧЭМК через суд требует от "Арианта" 5,3 млн рублей (архивное фото) Фото:

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) подал в суд на Центр пищевой индустрии «Ариант», требуя выплаты 5,3 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области. Обе компании ранее входили в один холдинг и обе национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ.

«АО „Челябинский электрометаллургический комбинат“ обратилось с исковым заявлением к ООО „Центр пищевой индустрии-Ариант“ (далее — ответчик) о взыскании 5 360 053, 25 рублей по договору купли-продажи недвижимого имущества от 25.06.2019 года. Принять исковое заявление к производству», — говорится в документах суда. Подробностей о том, какой именно объект недвижимости является спорным, в документе не указано.

ЧЭМК был приватизирован бизнесменами Александром Аристовым и Юрием Антиповым в первой половине девяностых годов. Далее появились предприятия «Арианта», которые специализировались на выпуске продуктов и напитков. Владельцами холдинга были семьи Антипова и Аристова. В мае 2020 года начался раздел бизнеса. Антиповым отошли предприятия металлургии, Аристовым все, что связано с пищевой индустрией.

В феврале 2024 года активы ЧЭМК переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве заявили, что приватизация комбината была проведена незаконно. На этом же основании национализированы предприятия «Арианта». С семей Аристовых и Антиповых взыскивают более 100 млрд рублей в счет убытков, понесенных государством.

Ранее представители Антиповых заявляли, что считают требования Генпрокуратуры незаконными. Об этом же говорили и представители Аристовых. В последнее время представители обеих семей хранят молчание и судебные процессы.

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Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) подал в суд на Центр пищевой индустрии «Ариант», требуя выплаты 5,3 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области. Обе компании ранее входили в один холдинг и обе национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. «АО „Челябинский электрометаллургический комбинат“ обратилось с исковым заявлением к ООО „Центр пищевой индустрии-Ариант“ (далее — ответчик) о взыскании 5 360 053, 25 рублей по договору купли-продажи недвижимого имущества от 25.06.2019 года. Принять исковое заявление к производству», — говорится в документах суда. Подробностей о том, какой именно объект недвижимости является спорным, в документе не указано. ЧЭМК был приватизирован бизнесменами Александром Аристовым и Юрием Антиповым в первой половине девяностых годов. Далее появились предприятия «Арианта», которые специализировались на выпуске продуктов и напитков. Владельцами холдинга были семьи Антипова и Аристова. В мае 2020 года начался раздел бизнеса. Антиповым отошли предприятия металлургии, Аристовым все, что связано с пищевой индустрией. В феврале 2024 года активы ЧЭМК переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве заявили, что приватизация комбината была проведена незаконно. На этом же основании национализированы предприятия «Арианта». С семей Аристовых и Антиповых взыскивают более 100 млрд рублей в счет убытков, понесенных государством. Ранее представители Антиповых заявляли, что считают требования Генпрокуратуры незаконными. Об этом же говорили и представители Аристовых. В последнее время представители обеих семей хранят молчание и судебные процессы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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