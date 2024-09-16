Apple выпустила iOS 18 с защитой от укачивания в автомобиле

17 сентября 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

Появилась также новая функция управления смартфоном с Mac (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания Apple 16 сентября выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 18, которая имеет защиту от укачивания в автомобиле. Об этом сообщают пользователи Apple. «Apple выпустила iOS 18 — с защитой от укачивания в автомобиле», — говорится в оповещении, которое получили пользователи Apple. На экране поверх любого контента появляются инвертированные точки. Чем сильнее движение, тем больше точек отобразится. В числе новинок также появилась функция удаления объектов с фотографий с помощью нейросетей, защита приложений через Face ID и Touch ID, функция управления смартфоном с Mac и возможность менять расположение иконок, а также настраивать их цвета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Apple 16 сентября выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 18, которая имеет защиту от укачивания в автомобиле. Об этом сообщают пользователи Apple. «Apple выпустила iOS 18 — с защитой от укачивания в автомобиле», — говорится в оповещении, которое получили пользователи Apple. На экране поверх любого контента появляются инвертированные точки. Чем сильнее движение, тем больше точек отобразится. В числе новинок также появилась функция удаления объектов с фотографий с помощью нейросетей, защита приложений через Face ID и Touch ID, функция управления смартфоном с Mac и возможность менять расположение иконок, а также настраивать их цвета.