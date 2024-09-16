16 сентября 2024

Apple выпустила iOS 18 с защитой от укачивания в автомобиле

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Появилась также новая функция управления смартфоном с Mac (архивное фото) Фото:

Компания Apple 16 сентября выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 18, которая имеет защиту от укачивания в автомобиле. Об этом сообщают пользователи Apple.

«Apple выпустила iOS 18 — с защитой от укачивания в автомобиле», — говорится в оповещении, которое получили пользователи Apple. На экране поверх любого контента появляются инвертированные точки. Чем сильнее движение, тем больше точек отобразится. В числе новинок также появилась функция удаления объектов с фотографий с помощью нейросетей, защита приложений через Face ID и Touch ID, функция управления смартфоном с Mac и возможность менять расположение иконок, а также настраивать их цвета.

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Компания Apple 16 сентября выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 18, которая имеет защиту от укачивания в автомобиле. Об этом сообщают пользователи Apple. «Apple выпустила iOS 18 — с защитой от укачивания в автомобиле», — говорится в оповещении, которое получили пользователи Apple. На экране поверх любого контента появляются инвертированные точки. Чем сильнее движение, тем больше точек отобразится. В числе новинок также появилась функция удаления объектов с фотографий с помощью нейросетей, защита приложений через Face ID и Touch ID, функция управления смартфоном с Mac и возможность менять расположение иконок, а также настраивать их цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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