Компания Apple 16 сентября выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 18, которая имеет защиту от укачивания в автомобиле. Об этом сообщают пользователи Apple.
«Apple выпустила iOS 18 — с защитой от укачивания в автомобиле», — говорится в оповещении, которое получили пользователи Apple. На экране поверх любого контента появляются инвертированные точки. Чем сильнее движение, тем больше точек отобразится. В числе новинок также появилась функция удаления объектов с фотографий с помощью нейросетей, защита приложений через Face ID и Touch ID, функция управления смартфоном с Mac и возможность менять расположение иконок, а также настраивать их цвета.
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