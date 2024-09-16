ЦБ предложил субсидировать не льготные кредиты, а их получателей

17 сентября 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Такие субсидии должны финансироваться за счет бюджетных средств, заявили в ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный Банк России выступил с предложением о новом механизме поддержки компаний, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Регулятор предлагает выплачивать субсидии тем компаниям, которые привлекают капитал на публичном рынке, например, через IPO или SPO. Информация об этом содержится в проекте документа «Основные направления развития финансового рынка до 2027 года». «Привлечение капитала на публичном рынке возможно через первичное размещение акций (IPO) и вторичное или дополнительное размещение акций (SPO). Субсидирование долевого финансирования может стать одним из вариантов поддержки», — говорится в документе Центробанка. По мнению ЦБ РФ, такие субсидии должны финансироваться за счет бюджетных средств, выделенных для субсидирования льготного кредитования. Это позволит обеспечить более широкие возможности для развития экономики и поддержки ключевых секторов. Регулятор с 17 сентября снизит размер дисконтов по ипотечным кредитам. Это связано с увеличением стоимости облигаций федерального займа, сообщили в пресс-службе ЦБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк России выступил с предложением о новом механизме поддержки компаний, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Регулятор предлагает выплачивать субсидии тем компаниям, которые привлекают капитал на публичном рынке, например, через IPO или SPO. Информация об этом содержится в проекте документа «Основные направления развития финансового рынка до 2027 года». «Привлечение капитала на публичном рынке возможно через первичное размещение акций (IPO) и вторичное или дополнительное размещение акций (SPO). Субсидирование долевого финансирования может стать одним из вариантов поддержки», — говорится в документе Центробанка. По мнению ЦБ РФ, такие субсидии должны финансироваться за счет бюджетных средств, выделенных для субсидирования льготного кредитования. Это позволит обеспечить более широкие возможности для развития экономики и поддержки ключевых секторов. Регулятор с 17 сентября снизит размер дисконтов по ипотечным кредитам. Это связано с увеличением стоимости облигаций федерального займа, сообщили в пресс-службе ЦБ.