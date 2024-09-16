16 сентября 2024

ЦБ предложил субсидировать не льготные кредиты, а их получателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Такие субсидии должны финансироваться за счет бюджетных средств, заявили в ЦБ Фото:

Центральный Банк России выступил с предложением о новом механизме поддержки компаний, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Регулятор предлагает выплачивать субсидии тем компаниям, которые привлекают капитал на публичном рынке, например, через IPO или SPO. Информация об этом содержится в проекте документа «Основные направления развития финансового рынка до 2027 года».

«Привлечение капитала на публичном рынке возможно через первичное размещение акций (IPO) и вторичное или дополнительное размещение акций (SPO). Субсидирование долевого финансирования может стать одним из вариантов поддержки», — говорится в документе Центробанка. По мнению ЦБ РФ, такие субсидии должны финансироваться за счет бюджетных средств, выделенных для субсидирования льготного кредитования. Это позволит обеспечить более широкие возможности для развития экономики и поддержки ключевых секторов.

Регулятор с 17 сентября снизит размер дисконтов по ипотечным кредитам. Это связано с увеличением стоимости облигаций федерального займа, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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Центральный Банк России выступил с предложением о новом механизме поддержки компаний, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Регулятор предлагает выплачивать субсидии тем компаниям, которые привлекают капитал на публичном рынке, например, через IPO или SPO. Информация об этом содержится в проекте документа «Основные направления развития финансового рынка до 2027 года». «Привлечение капитала на публичном рынке возможно через первичное размещение акций (IPO) и вторичное или дополнительное размещение акций (SPO). Субсидирование долевого финансирования может стать одним из вариантов поддержки», — говорится в документе Центробанка. По мнению ЦБ РФ, такие субсидии должны финансироваться за счет бюджетных средств, выделенных для субсидирования льготного кредитования. Это позволит обеспечить более широкие возможности для развития экономики и поддержки ключевых секторов. Регулятор с 17 сентября снизит размер дисконтов по ипотечным кредитам. Это связано с увеличением стоимости облигаций федерального займа, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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