ЦБ предложил субсидировать не льготные кредиты, а их получателей

Центральный Банк России выступил с предложением о новом механизме поддержки компаний, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Регулятор предлагает выплачивать субсидии тем компаниям, которые привлекают капитал на публичном рынке, например, через IPO или SPO. Информация об этом содержится в проекте документа «Основные направления развития финансового рынка до 2027 года».
«Привлечение капитала на публичном рынке возможно через первичное размещение акций (IPO) и вторичное или дополнительное размещение акций (SPO). Субсидирование долевого финансирования может стать одним из вариантов поддержки», — говорится в документе Центробанка. По мнению ЦБ РФ, такие субсидии должны финансироваться за счет бюджетных средств, выделенных для субсидирования льготного кредитования. Это позволит обеспечить более широкие возможности для развития экономики и поддержки ключевых секторов.
Регулятор с 17 сентября снизит размер дисконтов по ипотечным кредитам. Это связано с увеличением стоимости облигаций федерального займа, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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