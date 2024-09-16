Сбербанк снизил размер дисконтов по ипотеке

17 сентября 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Ставки по ипотечным кредитам, оформляемым через сервис «Домклик», останутся прежними Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сбербанк с 17 сентября снизит размер дисконтов по ипотечным кредитам, что связано с увеличением стоимости облигаций федерального займа. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. «С 17 сентября Сбербанк меняет размер двух дисконтов по ипотеке в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа», — сообщает пресс-служба банка. Передает РИА Новости. В сообщении банка указывается, что в случае, если первоначальный взнос составит от 20%, размер дисконта будет уменьшен с 0,7 процентных пунктов до 0,5. Также сообщается, что зарплатные клиенты банка смогут воспользоваться снижением дисконта с одного процентного пункта до 0,5 процентных пунктов. В то же время ставки по ипотечным кредитам, оформляемым через сервис «Домклик», останутся прежними. Ранее риелтор Наталья Перескокова предупредила о возможном росте стоимости ипотеки из-за повышения ключевой ставки, отметив, что текущие проценты ипотеки варьируются от 20 до 22%. Она также указала, что спрос и цены на жилье останутся стабильными из-за отложенного спроса на рынке недвижимости в России. Перескокова рекомендует приобретать квартиры сейчас, поскольку с понижением ставок по ипотеке ожидается рост спроса и цен на жилье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбербанк с 17 сентября снизит размер дисконтов по ипотечным кредитам, что связано с увеличением стоимости облигаций федерального займа. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. «С 17 сентября Сбербанк меняет размер двух дисконтов по ипотеке в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа», — сообщает пресс-служба банка. Передает РИА Новости. В сообщении банка указывается, что в случае, если первоначальный взнос составит от 20%, размер дисконта будет уменьшен с 0,7 процентных пунктов до 0,5. Также сообщается, что зарплатные клиенты банка смогут воспользоваться снижением дисконта с одного процентного пункта до 0,5 процентных пунктов. В то же время ставки по ипотечным кредитам, оформляемым через сервис «Домклик», останутся прежними. Ранее риелтор Наталья Перескокова предупредила о возможном росте стоимости ипотеки из-за повышения ключевой ставки, отметив, что текущие проценты ипотеки варьируются от 20 до 22%. Она также указала, что спрос и цены на жилье останутся стабильными из-за отложенного спроса на рынке недвижимости в России. Перескокова рекомендует приобретать квартиры сейчас, поскольку с понижением ставок по ипотеке ожидается рост спроса и цен на жилье.