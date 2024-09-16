16 сентября 2024

В Тобольских лесах неделю ищут мать тренера тюменской сборной по биатлону

Тренер Кугаевский заявил, что поиски его матери пока не дали результатов
© Служба новостей «URA.RU»
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82-летняя женщина пропала в лесу Тобольского района
82-летняя женщина пропала в лесу Тобольского района Фото:

В лесах Тобольского района (Тюменская область) продолжаются поиски пропавшей матери тренера сборной региона по биатлону Нины Кугаевской. Тренер Максим Кугаевский заявил, что поиски его матери пока не дали результата, сообщают СМИ. 

«Пока без результата», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ». Поисками 82-летней женщины занимается поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Женщина пропала 10 сентября 2024 года
Женщина пропала 10 сентября 2024 года
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что Нина Кугаевская пропала в лесах Тобольского района. 10 сентября 2024 года она ушла в лес и не вернулась. 

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В лесах Тобольского района (Тюменская область) продолжаются поиски пропавшей матери тренера сборной региона по биатлону Нины Кугаевской. Тренер Максим Кугаевский заявил, что поиски его матери пока не дали результата, сообщают СМИ.  «Пока без результата», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ». Поисками 82-летней женщины занимается поисковый отряд «ЛизаАлерт». Ранее URA.RU сообщало, что Нина Кугаевская пропала в лесах Тобольского района. 10 сентября 2024 года она ушла в лес и не вернулась. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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