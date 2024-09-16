В Тобольских лесах неделю ищут мать тренера тюменской сборной по биатлону

82-летняя женщина пропала в лесу Тобольского района
В лесах Тобольского района (Тюменская область) продолжаются поиски пропавшей матери тренера сборной региона по биатлону Нины Кугаевской. Тренер Максим Кугаевский заявил, что поиски его матери пока не дали результата, сообщают СМИ.
«Пока без результата», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ». Поисками 82-летней женщины занимается поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Женщина пропала 10 сентября 2024 года
Ранее URA.RU сообщало, что Нина Кугаевская пропала в лесах Тобольского района. 10 сентября 2024 года она ушла в лес и не вернулась.
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