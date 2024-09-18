Прокурор попросил 11 лет колонии экс-директору института УрФУ Шурманову

19 сентября 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов хотел стать министром, но попал в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-директора института УрФУ Шурманова Прокурор попросил суд назначить 11 лет колонии бывшему директору института спорта Уральского федерального университета Евгению Шурманову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил подсудимому 11 лет колонии общего режима и штраф — два миллиона рублей», — рассказал собеседник агентства. Шурманов свою вину не признает. Шурманова задержали 15 июня 2022-го на рабочем месте. До этого оперативники ФСБ проводили обыски в институте физкультуры УрФУ. Ему вменили два эпизода мошенничества. Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. По версии следствия, Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с отелями о проживании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. После этого Шурманов предоставил отчеты, в которых на одного участникам было потрачено по 3000 рублей в сутки. Куварин пошел на сделку со следствием и дал показания на Шурманова. А также рассказал, как расписывался в поддельных договорах. Следователи считают, что на двоих после Универсиады они поделили 13 миллионов рублей. В декабре 2023-го Куварин получил условный срок (вероятно, из-за досудебного соглашения). Второй эпизод связан с событиями 2021 года. Свердловская Федерация Регби, возглавляемая Шурмановым, получила из фонда 2,4 миллиона рублей. Однако субсидию, как считает СК, экс-директор забрал себе. Сам Шурманов считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор попросил суд назначить 11 лет колонии бывшему директору института спорта Уральского федерального университета Евгению Шурманову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил подсудимому 11 лет колонии общего режима и штраф — два миллиона рублей», — рассказал собеседник агентства. Шурманов свою вину не признает. Шурманова задержали 15 июня 2022-го на рабочем месте. До этого оперативники ФСБ проводили обыски в институте физкультуры УрФУ. Ему вменили два эпизода мошенничества. Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. По версии следствия, Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с отелями о проживании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. После этого Шурманов предоставил отчеты, в которых на одного участникам было потрачено по 3000 рублей в сутки. Куварин пошел на сделку со следствием и дал показания на Шурманова. А также рассказал, как расписывался в поддельных договорах. Следователи считают, что на двоих после Универсиады они поделили 13 миллионов рублей. В декабре 2023-го Куварин получил условный срок (вероятно, из-за досудебного соглашения). Второй эпизод связан с событиями 2021 года. Свердловская Федерация Регби, возглавляемая Шурмановым, получила из фонда 2,4 миллиона рублей. Однако субсидию, как считает СК, экс-директор забрал себе. Сам Шурманов считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.