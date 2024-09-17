Жительницы курского села спасались на велосипедах из-под обстрела ВСУ

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ВСУ.stock, артиллерия, пушка, обстрел, всу, stock
Жительницы Курской области спаслись из-под обстрела ВСУ на вилосипедах Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жительницы села в Курской области были вынуждены эвакуироваться из-под обстрелов Вооруженных сил Украины, используя велосипеды. Об этом сообщила одна из эвакуированных женщин.

«Кто мог на машинах выехали. У меня только велосипед», — рассказала женщина изданию РИА Новости. По ее словам, она и две ее подруги потратили около двух часов, чтобы добраться до соседнего села. В момент их отъезда в селе уже начались артиллерийские обстрелы. Она рассказала, что пока они покидали поселок над ними раздавалась канонада, а после они увидели как снаряд прилетел в здание почты.

Женщина также рассказала о том, что они нашли приют в местном храме, где получили необходимую помощь и поддержку. «Большое им спасибо. И одели, и обули, низкий поклон им», — выразила она благодарность священнослужителям.

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Жительницы села в Курской области были вынуждены эвакуироваться из-под обстрелов Вооруженных сил Украины, используя велосипеды. Об этом сообщила одна из эвакуированных женщин. «Кто мог на машинах выехали. У меня только велосипед», — рассказала женщина изданию РИА Новости. По ее словам, она и две ее подруги потратили около двух часов, чтобы добраться до соседнего села. В момент их отъезда в селе уже начались артиллерийские обстрелы. Она рассказала, что пока они покидали поселок над ними раздавалась канонада, а после они увидели как снаряд прилетел в здание почты. Женщина также рассказала о том, что они нашли приют в местном храме, где получили необходимую помощь и поддержку. «Большое им спасибо. И одели, и обули, низкий поклон им», — выразила она благодарность священнослужителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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