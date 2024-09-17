Жительницы курского села спасались на велосипедах из-под обстрела ВСУ

Жительницы села в Курской области были вынуждены эвакуироваться из-под обстрелов Вооруженных сил Украины, используя велосипеды. Об этом сообщила одна из эвакуированных женщин.
«Кто мог на машинах выехали. У меня только велосипед», — рассказала женщина изданию РИА Новости. По ее словам, она и две ее подруги потратили около двух часов, чтобы добраться до соседнего села. В момент их отъезда в селе уже начались артиллерийские обстрелы. Она рассказала, что пока они покидали поселок над ними раздавалась канонада, а после они увидели как снаряд прилетел в здание почты.
Женщина также рассказала о том, что они нашли приют в местном храме, где получили необходимую помощь и поддержку. «Большое им спасибо. И одели, и обули, низкий поклон им», — выразила она благодарность священнослужителям.
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