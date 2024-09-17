WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа собирался убить Путина

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Подозреваемый в покушении Дональда Трампа хотел убить Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут также угрожал убийством главе России Владимиру Путину и верховному лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщила американка Челси Уолш, которая встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году.

«Райан Раут раскритиковал Трампа и пригрозил убить Владимира Путина, вызвав тревогу среди тех, кто участвует в усилиях по оказанию помощи Украине», — пишет издание The Wall Street Journal. Также Раут говорил, что хотел бы убить Ким Чен Ына.

После возвращения в США из Украины Уолш обратилась в Таможенную и пограничную службу с информацией о Рауте и других людях, которых она считала опасными. Она описала Раута как человека с «хищническим» и «антисоциальным» поведением. Госдепартамент был предупрежден о возможной опасности со стороны Раута, торговле людьми и иммиграционном мошенничестве. Сара Адамс, бывшая сотрудница ЦРУ, назвала его «мошенником» и «психом».

Раут критически относился к намерениям Трампа «заключить сделку» с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Он считал, что Вашингтон должен продолжать оказывать Киеву военную помощь.

Ранее отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури подтвердил, что обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут связывался с иностранным легионом Украины. «Лучше всего описать его сообщения — это бредовые идеи», — рассказал Шагури.

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Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут также угрожал убийством главе России Владимиру Путину и верховному лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщила американка Челси Уолш, которая встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году. «Райан Раут раскритиковал Трампа и пригрозил убить Владимира Путина, вызвав тревогу среди тех, кто участвует в усилиях по оказанию помощи Украине», — пишет издание The Wall Street Journal. Также Раут говорил, что хотел бы убить Ким Чен Ына. После возвращения в США из Украины Уолш обратилась в Таможенную и пограничную службу с информацией о Рауте и других людях, которых она считала опасными. Она описала Раута как человека с «хищническим» и «антисоциальным» поведением. Госдепартамент был предупрежден о возможной опасности со стороны Раута, торговле людьми и иммиграционном мошенничестве. Сара Адамс, бывшая сотрудница ЦРУ, назвала его «мошенником» и «психом». Раут критически относился к намерениям Трампа «заключить сделку» с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Он считал, что Вашингтон должен продолжать оказывать Киеву военную помощь. Ранее отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури подтвердил, что обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут связывался с иностранным легионом Украины. «Лучше всего описать его сообщения — это бредовые идеи», — рассказал Шагури.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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