WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа собирался убить Путина

17 сентября 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в покушении Дональда Трампа хотел убить Владимира Путина Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут также угрожал убийством главе России Владимиру Путину и верховному лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщила американка Челси Уолш, которая встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году. «Райан Раут раскритиковал Трампа и пригрозил убить Владимира Путина, вызвав тревогу среди тех, кто участвует в усилиях по оказанию помощи Украине», — пишет издание The Wall Street Journal. Также Раут говорил, что хотел бы убить Ким Чен Ына. После возвращения в США из Украины Уолш обратилась в Таможенную и пограничную службу с информацией о Рауте и других людях, которых она считала опасными. Она описала Раута как человека с «хищническим» и «антисоциальным» поведением. Госдепартамент был предупрежден о возможной опасности со стороны Раута, торговле людьми и иммиграционном мошенничестве. Сара Адамс, бывшая сотрудница ЦРУ, назвала его «мошенником» и «психом». Раут критически относился к намерениям Трампа «заключить сделку» с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Он считал, что Вашингтон должен продолжать оказывать Киеву военную помощь. Ранее отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури подтвердил, что обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут связывался с иностранным легионом Украины. «Лучше всего описать его сообщения — это бредовые идеи», — рассказал Шагури. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут также угрожал убийством главе России Владимиру Путину и верховному лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщила американка Челси Уолш, которая встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году. «Райан Раут раскритиковал Трампа и пригрозил убить Владимира Путина, вызвав тревогу среди тех, кто участвует в усилиях по оказанию помощи Украине», — пишет издание The Wall Street Journal. Также Раут говорил, что хотел бы убить Ким Чен Ына. После возвращения в США из Украины Уолш обратилась в Таможенную и пограничную службу с информацией о Рауте и других людях, которых она считала опасными. Она описала Раута как человека с «хищническим» и «антисоциальным» поведением. Госдепартамент был предупрежден о возможной опасности со стороны Раута, торговле людьми и иммиграционном мошенничестве. Сара Адамс, бывшая сотрудница ЦРУ, назвала его «мошенником» и «психом». Раут критически относился к намерениям Трампа «заключить сделку» с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Он считал, что Вашингтон должен продолжать оказывать Киеву военную помощь. Ранее отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури подтвердил, что обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут связывался с иностранным легионом Украины. «Лучше всего описать его сообщения — это бредовые идеи», — рассказал Шагури.