Украина признала контакты с обвиняемым в покушении на Трампа

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Иностранный легион Украины назвал идеи Райана Раута «бредовыми и оторванными от реальности» Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут связывался с иностранным легионом Украины. Это подтвердил офицер отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури.

«Он несколько раз связывался с нами. Предлагал большое количество рекрутов из разных стран, но нам было очевидно, что его предложения нереалистичны. Лучше всего описать его сообщения — это бредовые идеи», — приводит телеканал CNN слова Шагури.

Газета The New York Post выяснила, что Раут поддерживал Киев и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. А представитель МИД России Мария Захарова вспомнила старую публикацию в газете, где фигурировал Раут. Он, как указано в материале, вербовал для ВСУ афганских боевиков. Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил, что его отец ездил на Украину и был увлечен происходящим там военным конфликтом. Но Украина опровергла эти связи.

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Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут связывался с иностранным легионом Украины. Это подтвердил офицер отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури. «Он несколько раз связывался с нами. Предлагал большое количество рекрутов из разных стран, но нам было очевидно, что его предложения нереалистичны. Лучше всего описать его сообщения — это бредовые идеи», — приводит телеканал CNN слова Шагури. Газета The New York Post выяснила, что Раут поддерживал Киев и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. А представитель МИД России Мария Захарова вспомнила старую публикацию в газете, где фигурировал Раут. Он, как указано в материале, вербовал для ВСУ афганских боевиков. Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил, что его отец ездил на Украину и был увлечен происходящим там военным конфликтом. Но Украина опровергла эти связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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