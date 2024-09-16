Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут связывался с иностранным легионом Украины. Это подтвердил офицер отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури.
«Он несколько раз связывался с нами. Предлагал большое количество рекрутов из разных стран, но нам было очевидно, что его предложения нереалистичны. Лучше всего описать его сообщения — это бредовые идеи», — приводит
Газета The New York Post выяснила, что Раут поддерживал Киев и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. А представитель МИД России Мария Захарова вспомнила старую публикацию в газете, где фигурировал Раут. Он, как указано в материале, вербовал для ВСУ афганских боевиков. Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил, что его отец ездил на Украину и был увлечен происходящим там военным конфликтом. Но Украина опровергла эти связи.
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