Украина признала контакты с обвиняемым в покушении на Трампа

16 сентября 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

Иностранный легион Украины назвал идеи Райана Раута «бредовыми и оторванными от реальности» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут связывался с иностранным легионом Украины. Это подтвердил офицер отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури. «Он несколько раз связывался с нами. Предлагал большое количество рекрутов из разных стран, но нам было очевидно, что его предложения нереалистичны. Лучше всего описать его сообщения — это бредовые идеи», — приводит телеканал CNN слова Шагури. Газета The New York Post выяснила, что Раут поддерживал Киев и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. А представитель МИД России Мария Захарова вспомнила старую публикацию в газете, где фигурировал Раут. Он, как указано в материале, вербовал для ВСУ афганских боевиков. Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил, что его отец ездил на Украину и был увлечен происходящим там военным конфликтом. Но Украина опровергла эти связи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут связывался с иностранным легионом Украины. Это подтвердил офицер отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури. «Он несколько раз связывался с нами. Предлагал большое количество рекрутов из разных стран, но нам было очевидно, что его предложения нереалистичны. Лучше всего описать его сообщения — это бредовые идеи», — приводит телеканал CNN слова Шагури. Газета The New York Post выяснила, что Раут поддерживал Киев и предлагал отправку американских ветеранов на Украину. А представитель МИД России Мария Захарова вспомнила старую публикацию в газете, где фигурировал Раут. Он, как указано в материале, вербовал для ВСУ афганских боевиков. Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил, что его отец ездил на Украину и был увлечен происходящим там военным конфликтом. Но Украина опровергла эти связи.