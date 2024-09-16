Облачная погода установится до конца октября
Тюмень на месяц останется без солнца. Облачные дни с периодическими осадками начнутся 20 сентября и продлятся весь октябрь, сообщает портал метеорологического ресурса Gismeteo.
«С 20 сентября на месяц установится облачная погода. Осадки нечастые, не превышающие средней месячной нормы», — говорится на портале.
Уточняется, что в течение месяца температура воздуха будет постепенно опускаться. В последнюю декаду сентября она составит в среднем +15 градусов по шкале Цельсия, а к концу октября будет составлять около +4 градусов. Ранее URA.RU рассказало, когда в Тюмени выпадет первый снег.
Прогноз погоды на ближайший месяц
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