16 сентября 2024

Тюмень на месяц останется без солнца. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Облачная погода установится до конца октября
Облачная погода установится до конца октября Фото:

Тюмень на месяц останется без солнца. Облачные дни с периодическими осадками начнутся 20 сентября и продлятся весь октябрь, сообщает портал метеорологического ресурса Gismeteo.

«С 20 сентября на месяц установится облачная погода. Осадки нечастые, не превышающие средней месячной нормы», — говорится на портале.

Уточняется, что в течение месяца температура воздуха будет постепенно опускаться. В последнюю декаду сентября она составит в среднем +15 градусов по шкале Цельсия, а к концу октября будет составлять около +4 градусов. Ранее URA.RU рассказало, когда в Тюмени выпадет первый снег.

Прогноз погоды на ближайший месяц
Прогноз погоды на ближайший месяц
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Тюмень на месяц останется без солнца. Облачные дни с периодическими осадками начнутся 20 сентября и продлятся весь октябрь, сообщает портал метеорологического ресурса Gismeteo. «С 20 сентября на месяц установится облачная погода. Осадки нечастые, не превышающие средней месячной нормы», — говорится на портале. Уточняется, что в течение месяца температура воздуха будет постепенно опускаться. В последнюю декаду сентября она составит в среднем +15 градусов по шкале Цельсия, а к концу октября будет составлять около +4 градусов. Ранее URA.RU рассказало, когда в Тюмени выпадет первый снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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