В челябинском поселке семиклассница погибла, занимаясь сниффингом

17 сентября 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Школьница скончалась из-за отравления газом для заправки зажигалок Фото: Александр Елизаров © URA.RU В одном из поселков Троицкого района Челябинской области семиклассница скончалась, занимаясь сниффингом (разновидность токсикомании, при которой ребенок вдыхает газ из зажигалок или баллончиков для их заправки). Об этом URA.RU 17 сентября рассказал источник в силовых структурах. «Тело девочки обнаружили в доме. К тому моменту она уже не подавала признаков жизни. Установлено, что смерть наступила в результате отравления газом. Предварительно, девочка вдыхала его из зажигалки», — рассказал источник. Вдыхание газа может вызвать паралич дыхательных путей, отек легких и мозга, остановку сердца. При употреблении в дыхательные пути человека попадают соединения бутана, который впоследствии расширяется. Всего одна капля бутана способна вытеснить весь имеющийся кислород из легких. Несколько его капель становятся причиной смерти. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из поселков Троицкого района Челябинской области семиклассница скончалась, занимаясь сниффингом (разновидность токсикомании, при которой ребенок вдыхает газ из зажигалок или баллончиков для их заправки). Об этом URA.RU 17 сентября рассказал источник в силовых структурах. «Тело девочки обнаружили в доме. К тому моменту она уже не подавала признаков жизни. Установлено, что смерть наступила в результате отравления газом. Предварительно, девочка вдыхала его из зажигалки», — рассказал источник. Вдыхание газа может вызвать паралич дыхательных путей, отек легких и мозга, остановку сердца. При употреблении в дыхательные пути человека попадают соединения бутана, который впоследствии расширяется. Всего одна капля бутана способна вытеснить весь имеющийся кислород из легких. Несколько его капель становятся причиной смерти. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.