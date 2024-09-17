Через Тюменскую область пройдет важный междугородний маршрут из ХМАО

Маршрут будет работать в ежедневном режиме
Новый межобластной автобусный маршрут «Нефтеюганск — Омск» будет делать остановку в Увате Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона.
«Вниманию пассажиров! С 17.09.2024 начинает движение межобластной маршрут №6416 „Нефтеюганск — Омск АВ“», — говорится в сообщении.
Уточняется, что от автостанции Увата маршрут будет отправляться в 19:38 в ежедневном режиме. Ранее URA.RU рассказало, как новый губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен развивать транспортное сообщение между Югрой и Тюменской областью.
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