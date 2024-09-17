Через Тюменскую область пройдет важный междугородний маршрут из ХМАО

Новый автобусный маршрут из Нефтеюганска до Омска будет проходить через Уват
© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут будет работать в ежедневном режиме
Маршрут будет работать в ежедневном режиме Фото:

Новый межобластной автобусный маршрут «Нефтеюганск — Омск» будет делать остановку в Увате Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона.

«Вниманию пассажиров! С 17.09.2024 начинает движение межобластной маршрут №6416 „Нефтеюганск — Омск АВ“», — говорится в сообщении.

Уточняется, что от автостанции Увата маршрут будет отправляться в 19:38 в ежедневном режиме. Ранее URA.RU рассказало, как новый губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен развивать транспортное сообщение между Югрой и Тюменской областью.

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Новый межобластной автобусный маршрут «Нефтеюганск — Омск» будет делать остановку в Увате Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона. «Вниманию пассажиров! С 17.09.2024 начинает движение межобластной маршрут №6416 „Нефтеюганск — Омск АВ“», — говорится в сообщении. Уточняется, что от автостанции Увата маршрут будет отправляться в 19:38 в ежедневном режиме. Ранее URA.RU рассказало, как новый губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен развивать транспортное сообщение между Югрой и Тюменской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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