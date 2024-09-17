Главу детского благотворительного фонда подозревают в развращении школьниц

17 сентября 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

По версии следствия, мужчина вступал в интимную переписку с девочками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директора детского благотворительного фонда «Маленький принц» подозревают в развращении школьниц через переписку. Возбуждено уголовное дело, сообщил источник URA.RU. «По версии следствия, руководитель фонда со страницы во „ВКонтакте“ под ником Максим Лисиков вступил в переписку на тему секса с двумя девочками — одна из Режа, другая из Перми. Это происходило в 2016—2018 годах. Обе девочки были на тот момент несовершеннолетними, примерно 11-13 лет, подозреваемому же в то время было 58», — рассказал собеседник агентства. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено только в сентября этого года, по 3 ст. 135 УК РФ — «Развратные действия». В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария. Сам подозреваемый сказал URA.RU, что не понимает, о чем идет речь, и заявил, что в его возрасте вопросы секса его не интересуют. «Я не очень знакомился с девочками даже в молодости, потому что микробы и все такое. А теперь я и вовсе на пенсии. Я даже по телевизору такое не смотрю», — сказал 64-летний мужчина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директора детского благотворительного фонда «Маленький принц» подозревают в развращении школьниц через переписку. Возбуждено уголовное дело, сообщил источник URA.RU. «По версии следствия, руководитель фонда со страницы во „ВКонтакте“ под ником Максим Лисиков вступил в переписку на тему секса с двумя девочками — одна из Режа, другая из Перми. Это происходило в 2016—2018 годах. Обе девочки были на тот момент несовершеннолетними, примерно 11-13 лет, подозреваемому же в то время было 58», — рассказал собеседник агентства. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено только в сентября этого года, по 3 ст. 135 УК РФ — «Развратные действия». В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария. Сам подозреваемый сказал URA.RU, что не понимает, о чем идет речь, и заявил, что в его возрасте вопросы секса его не интересуют. «Я не очень знакомился с девочками даже в молодости, потому что микробы и все такое. А теперь я и вовсе на пенсии. Я даже по телевизору такое не смотрю», — сказал 64-летний мужчина.