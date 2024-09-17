Верховный суд отказал Галкину* в пересмотре статуса иноагента

Макима Галкина не исключат из реестра иноагентов
Юмористу Максиму Галкину (признан в России иноагентом) отказали в пересмотре этого статуса. Об этом заявили в Верховном суде.
«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде. Информацию передает РИА Новости.
*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом
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