Верховный суд отказал Галкину* в пересмотре статуса иноагента

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Макима Галкина не исключат из реестра иноагентов Фото:

Юмористу Максиму Галкину (признан в России иноагентом) отказали в пересмотре этого статуса. Об этом заявили в Верховном суде.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде. Информацию передает РИА Новости.

*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом

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Юмористу Максиму Галкину (признан в России иноагентом) отказали в пересмотре этого статуса. Об этом заявили в Верховном суде. «Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде. Информацию передает РИА Новости. *Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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