Общество Верховный суд отказал Галкину* в пересмотре статуса иноагента 17 сентября 2024 в 10:38 Размер текста - 17 + Макима Галкина не исключат из реестра иноагентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Юмористу Максиму Галкину (признан в России иноагентом) отказали в пересмотре этого статуса. Об этом заявили в Верховном суде. «Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде. Информацию передает РИА Новости. *Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Юмористу Максиму Галкину (признан в России иноагентом) отказали в пересмотре этого статуса. Об этом заявили в Верховном суде. «Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде. Информацию передает РИА Новости. *Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям