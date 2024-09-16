16 сентября 2024

Директор пермского бара DOSKI, где произошла стрельба, раскрыл причины конфликта

Директор пермского бара DOSKI подтвердил, что охрана применила газовое оружие
© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт в баре произошел 8 сентября
Конфликт в баре произошел 8 сентября Фото:

Генеральный директор пермского бара DOSKI Антон Мартыненко подтвердил, что причиной стрельбы в увеселительном заведении стал конфликт посетителей с охраной бара. По его словам, компания молодых людей высказала недовольство тем, что выставили из бара после того, как те повздорили с другими посетителями.

«Они сказали „мы еще вернемся“ и вышли. Потом трое человек зашли в бар с оружием. Там же стояла охрана и наши гости. Было четыре часа утра, заведение заполнено. Один молодой человек стоял и размахивал этим пистолетом. В ответ наш сотрудник охраны расстрелял [из пистолета] газовый баллон, но не в лицо, а под щель закрытой двери», — пояснил 59.RU Мартыненко. После случившегося, добавил он, сотрудники бара вызвали группу быстрого реагирования и начали эвакуировать посетителей из увеселительного заведения через служебные помещения.

Стрельба в баре DOSKI произошла в воскресенье, 8 сентября, пострадали несколько человек. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Генеральный директор пермского бара DOSKI Антон Мартыненко подтвердил, что причиной стрельбы в увеселительном заведении стал конфликт посетителей с охраной бара. По его словам, компания молодых людей высказала недовольство тем, что выставили из бара после того, как те повздорили с другими посетителями. «Они сказали „мы еще вернемся“ и вышли. Потом трое человек зашли в бар с оружием. Там же стояла охрана и наши гости. Было четыре часа утра, заведение заполнено. Один молодой человек стоял и размахивал этим пистолетом. В ответ наш сотрудник охраны расстрелял [из пистолета] газовый баллон, но не в лицо, а под щель закрытой двери», — пояснил 59.RU Мартыненко. После случившегося, добавил он, сотрудники бара вызвали группу быстрого реагирования и начали эвакуировать посетителей из увеселительного заведения через служебные помещения. Стрельба в баре DOSKI произошла в воскресенье, 8 сентября, пострадали несколько человек. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».
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© Служба новостей «URA.RU»
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