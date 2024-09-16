Происшествия Свердловская ФСБ ликвидировала украинского агента во время его диверсии 17 сентября 2024 в 11:53 Размер текста - 17 + Диверсанта ликвидировали, когда он оказывал вооруженное сопротивление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области агент украинской военной разведки пытался взорвать машину руководителя одного из оборонных предприятий и был ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Диверсант был задержан в тот момент, когда пытался заложить самодельное взрывное устройство в тайник. Он оказал вооруженное сопротивление. Оперативники ликвидировали террориста ответным огнем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области агент украинской военной разведки пытался взорвать машину руководителя одного из оборонных предприятий и был ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Диверсант был задержан в тот момент, когда пытался заложить самодельное взрывное устройство в тайник. Он оказал вооруженное сопротивление. Оперативники ликвидировали террориста ответным огнем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям