16 сентября 2024

Свердловская ФСБ ликвидировала украинского агента во время его диверсии

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Тренировка СОБРа Уральской таможни. Свердловская область, фсб, захват преступника
Диверсанта ликвидировали, когда он оказывал вооруженное сопротивление Фото:

В Свердловской области агент украинской военной разведки пытался взорвать машину руководителя одного из оборонных предприятий и был ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Диверсант был задержан в тот момент, когда пытался заложить самодельное взрывное устройство в тайник. Он оказал вооруженное сопротивление. Оперативники ликвидировали террориста ответным огнем.

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В Свердловской области агент украинской военной разведки пытался взорвать машину руководителя одного из оборонных предприятий и был ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Диверсант был задержан в тот момент, когда пытался заложить самодельное взрывное устройство в тайник. Он оказал вооруженное сопротивление. Оперативники ликвидировали террориста ответным огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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