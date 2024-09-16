Свердловская ФСБ ликвидировала украинского агента во время его диверсии

Диверсанта ликвидировали, когда он оказывал вооруженное сопротивление
В Свердловской области агент украинской военной разведки пытался взорвать машину руководителя одного из оборонных предприятий и был ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Диверсант был задержан в тот момент, когда пытался заложить самодельное взрывное устройство в тайник. Он оказал вооруженное сопротивление. Оперативники ликвидировали террориста ответным огнем.
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