В Тобольске на год затянули работы по сохранению объекта культурного наследия

В Тобольске больше чем на год просрочили срок сдачи работ на объекте культурного наследия регионального значения «Магазин Марейна». Об этом свидетельствует паспорт объекта. Закончить реставрацию должны были в третьем квартале 2023 года, однако здание все еще в процессе восстановления.
«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Магазин Марейна“. Окончание работ: третий квартал 2023 года», — значится на паспорте объекта, расположенного в центре города.
Восстановление памятника началось в третьем квартале 2021 года. Работы проводит частный инвестор. Как сообщалось ранее, на первом этаже здание планировалось открыть кофейню. А сам объект вошел в программу развития городской среды «Тобольск настоящий», которая реализуется при поддержке компании СИБУР.
URA.RU обратилось за комментарием о затянувшейся реновации в правительство региона. Там пояснили, что стало причиной задержки.
«Техническое состояние объекта оценивается как „Работоспособное“. Проведение работ продолжается, по инициативе и за счет частных средств правообладателя здания, разрешение действует до августа 2025 года. Основные работы в настоящий момент ведутся в цеховых условиях, а именно — изготовление оконных и дверных заполнений. Ввиду обнаружения в ходе работ по перекладке и усилению фундаментов здания не отраженного в проекте выхода из подвала параллельно вносятся изменения в научно-проектную документацию», — рассказали власти.
Также в настоящее время разрабатывается новый раздел проектной документации. Это необходимо, чтобы подключить строение к электричеству, канализации и сетям водоснабжения. Когда все необходимые согласования будут получены, работы на объекте продолжатся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тобольске больше чем на год просрочили срок сдачи работ на объекте культурного наследия регионального значения «Магазин Марейна». Об этом свидетельствует паспорт объекта. Закончить реставрацию должны были в третьем квартале 2023 года, однако здание все еще в процессе восстановления. «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Магазин Марейна“. Окончание работ: третий квартал 2023 года», — значится на паспорте объекта, расположенного в центре города. Восстановление памятника началось в третьем квартале 2021 года. Работы проводит частный инвестор. Как сообщалось ранее, на первом этаже здание планировалось открыть кофейню. А сам объект вошел в программу развития городской среды «Тобольск настоящий», которая реализуется при поддержке компании СИБУР. URA.RU обратилось за комментарием о затянувшейся реновации в правительство региона. Там пояснили, что стало причиной задержки. «Техническое состояние объекта оценивается как „Работоспособное“. Проведение работ продолжается, по инициативе и за счет частных средств правообладателя здания, разрешение действует до августа 2025 года. Основные работы в настоящий момент ведутся в цеховых условиях, а именно — изготовление оконных и дверных заполнений. Ввиду обнаружения в ходе работ по перекладке и усилению фундаментов здания не отраженного в проекте выхода из подвала параллельно вносятся изменения в научно-проектную документацию», — рассказали власти. Также в настоящее время разрабатывается новый раздел проектной документации. Это необходимо, чтобы подключить строение к электричеству, канализации и сетям водоснабжения. Когда все необходимые согласования будут получены, работы на объекте продолжатся.