В Тобольске на год затянули работы по сохранению объекта культурного наследия

Реставрацию должны были закончить еще год назад, но разрешение у собственника действительно до августа 2025 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске больше чем на год просрочили срок сдачи работ на объекте культурного наследия регионального значения «Магазин Марейна». Об этом свидетельствует паспорт объекта. Закончить реставрацию должны были в третьем квартале 2023 года, однако здание все еще в процессе восстановления.

«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Магазин Марейна“. Окончание работ: третий квартал 2023 года», — значится на паспорте объекта, расположенного в центре города.

Восстановление памятника началось в третьем квартале 2021 года. Работы проводит частный инвестор. Как сообщалось ранее, на первом этаже здание планировалось открыть кофейню. А сам объект вошел в программу развития городской среды «Тобольск настоящий», которая реализуется при поддержке компании СИБУР.

URA.RU обратилось за комментарием о затянувшейся реновации в правительство региона. Там пояснили, что стало причиной задержки.

«Техническое состояние объекта оценивается как „Работоспособное“. Проведение работ продолжается, по инициативе и за счет частных средств правообладателя здания, разрешение действует до августа 2025 года. Основные работы в настоящий момент ведутся в цеховых условиях, а именно — изготовление оконных и дверных заполнений. Ввиду обнаружения в ходе работ по перекладке и усилению фундаментов здания не отраженного в проекте выхода из подвала параллельно вносятся изменения в научно-проектную документацию», — рассказали власти.

Также в настоящее время разрабатывается новый раздел проектной документации. Это необходимо, чтобы подключить строение к электричеству, канализации и сетям водоснабжения. Когда все необходимые согласования будут получены, работы на объекте продолжатся.